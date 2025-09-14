서울Pn

검색

서울세계불꽃축제 2025, 특별관람석 운영…‘총

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘서울시 청년상’ 대상에 박희선 늘픔가치 사무국장

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

빛으로 물드는 안양천 ‘구로G페스티벌’ 26일 개

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

어린이의 시선으로 무대에 담은 노원…어린이·청소년

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

문화생활에 연 2.5만 할인쿠폰…‘경기 컬처패스’ 15일부터 시행

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

경기도청 전경.


경기도는 관내에서 영화, 공연, 전시, 스포츠, 숙박, 액티비티 등 문화생활을 하면 연 최대 2만5000원의 할인쿠폰(문화소비쿠폰)을 지원하는 ‘경기 컬처패스’를 15일부터 시행한다고 밝혔다.

문화소비쿠폰은 이날부터 ‘경기 컬처패스’ 앱 회원가입 후 ‘The 경기패스’ 또는 ‘기후행동 기회소득’ 가입자 인증과 도민 인증을 거치면 신청할 수 있다.

쿠폰은 도 전체 인구수를 기준으로 시군별 인구 비율에 따라 지급 수량이 배정되고 추첨으로 당첨자에게 지급된다. 11월 23일까지 매주 월요일 오전 9시부터 자정까지 신청받고 그 다음 주 월요일 당첨자를 발표한다.

쿠폰은 CGV(영화), 티켓링크(공연, 전시, 스포츠), 여기어때(숙박, 액티비티) 등에 등록 후 사용할 수 있다.

분야별 쿠폰 금액은 ▲영화·공연·전시·스포츠·액티비티는 5000원 ▲숙박은 1만원이다. 1인당 연간 최대 2만5000원까지 지원받을 수 있으며 유효 기간은 올해 11월 30일까지다.


강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr