문화생활에 연 2.5만 할인쿠폰…‘경기 컬처패스’ 15일부터 시행



경기도청 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도는 관내에서 영화, 공연, 전시, 스포츠, 숙박, 액티비티 등 문화생활을 하면 연 최대 2만5000원의 할인쿠폰(문화소비쿠폰)을 지원하는 ‘경기 컬처패스’를 15일부터 시행한다고 밝혔다.문화소비쿠폰은 이날부터 ‘경기 컬처패스’ 앱 회원가입 후 ‘The 경기패스’ 또는 ‘기후행동 기회소득’ 가입자 인증과 도민 인증을 거치면 신청할 수 있다.쿠폰은 도 전체 인구수를 기준으로 시군별 인구 비율에 따라 지급 수량이 배정되고 추첨으로 당첨자에게 지급된다. 11월 23일까지 매주 월요일 오전 9시부터 자정까지 신청받고 그 다음 주 월요일 당첨자를 발표한다.쿠폰은 CGV(영화), 티켓링크(공연, 전시, 스포츠), 여기어때(숙박, 액티비티) 등에 등록 후 사용할 수 있다.분야별 쿠폰 금액은 ▲영화·공연·전시·스포츠·액티비티는 5000원 ▲숙박은 1만원이다. 1인당 연간 최대 2만5000원까지 지원받을 수 있으며 유효 기간은 올해 11월 30일까지다.강남주 기자