평택시-미국 타코마시·시애틀 항만청 방문, 교육·물류·문화 교류 협력 강화



정장선 평택시장과 강정구 평택시의회 의장이 23일(현지 시각) 미국 워싱턴주 타코마 시청을 방문해 빅토리아 우더즈 타코마 시장과 기념 촬영을 하고 있다. (평택시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 평택시 미국 방문단이 워싱턴주 타코마시와 시애틀 항만청을 잇달아 방문해 두 지역 간 협력을 약속했다.정장선 평택시장과 강정구 평택시의회 의장은 23일(현지 시각) 타코마 시청을 찾아 빅토리아 우더즈 타코마 시장과 면담을 가졌다. 이 자리에서 양측은 최근 체결된 애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)과의 국제학교 설립 MOU를 계기로, 교육 협력을 넘어 문화·경제·물류 등 도시 전반에 걸친 협력 기반을 마련하자는 데 의견을 모았다.정 시장은 “타코마는 한국전쟁 이후 형성된 한국계 커뮤니티의 뿌리가 깊은 도시이고, 평택은 미국의 해외 주둔 기지 중 최대 규모인 캠프 험프리스가 위치한 도시”라며 “양 도시는 역사와 현재 모두에서 한미 동맹의 상징적 의미를 가진다”고 강조했다. 워싱턴주의 한국계 인구는 10만 명 정도인데, 상당수가 타코마·시애틀을 포함한 퓨젯 사운드 지역에 살고 있다.이어 평택시 대표단은 애틀 항만청(Northwest Seaport Alliance)을 방문해 항만 관계자들과 물류 협력 방안을 논의했다. 현재 타코마항에는 평택항에서 출항한 현대글로비스 차량 운반선이 정기적으로 입항해 완성차를 비롯한 자동차 물류를 처리하고 있다.정 시장은 “평택항과 타코마항 간 물류 연계를 강화하는 것이 양국 산업의 경쟁력 제고에 중요하다는 점에 뜻을 모으고, 앞으로 도시 간 협력을 한층 다져 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자