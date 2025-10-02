돌봄 공백 없는 아동 안전 10대 대책 내놓은 이승로 성북구청장

서울Pn

이승로 서울 성북구청장. 성북구 제공


서울 성북구는 돌봄 공백 없는 아동 안전과 안심 주거 환경 조성을 위해 종합 대책을 수립하고 10대 사업을 본격 추진한다고 2일 밝혔다.

10대 사업은 ▲돌봄 공백 아동 조기 발굴 ▲복지 사각지대 발굴 지원 ▲돌봄 취약 아동 야간 돌봄 강화 ▲스마트 홈카메라 설치 지원 ▲홍보 강화 ▲노후 공동주택 화재 안전 관리 ▲안전 취약가구 안전 복지 서비스 ▲화재 예방 홍보 및 캠페인 ▲체험형 화재 예방 교육 ▲제도개선 및 중앙부처 협력 등이다.

우선 구는 이달부터 거점형 지역아동센터 3곳을 운영해 초등 연령 아동에 대한 야간 돌봄을 오후 10시까지 제공한다. 또한 지난 7월부터 저소득 다자녀 가정과 싱글 부모를 위한 아이돌봄 지원 사업을 시행하고 있다. 저소득 맞벌이와 한부모 가정 200여가구를 대상으로 스마트 홈카메라도 지원할 예정이다.

구는 공동주택 화재 안전 강화를 위해 이달부터 소규모 노후 공동주택 전기 안전점검과 안전취약가구 화재예방 물품 지원도 추진한다.

화재 예방을 위한 캠페인과 공동주택 소방안전 및 방범교육도 진행한다. 초등학교 10곳 약 5000명을 대상으로 한 체험형 화재예방 교육에서는 화재 대피, 완강기와 소화기 사용법 등 안전교육을 한다.

이밖에 구는 올해 돌봄 공백 아동 발굴과 홍보를 위해 종합 안내서를 제작해 유치원, 초등학교, 아동시설 등에 배포할 계획이다.

이승로 성북구청장은 “우리 구는 유니세프 지정 첫 아동친화도시다. 앞으로도 돌봄 사각지대를 해소하고 촘촘한 돌봄 안전망을 구축해 모두가 안심하고 아동을 양육할 수 있는 환경을 만들겠다”고 강조했다.

임태환 기자
