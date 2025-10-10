문성호 서울시의원 “구 동방명주 건물, 서울시 자세유지기구센터로 활용 제안”

서울시 송파구 잠실동 1-2, 한강에 떠 있는 건물(구 동방명주)이 서울시 소유임을 확인함과 동시에 이를 서울시 자세유지기구센터로 활용하자는 제안 건네

서울시의회 문성호 의원(국민의힘·서대문2)이 서울시 복지실에 서울시 송파구 잠실동 1-2에 위치한 한강에 바지선 형태로 떠 있는 건물이 서울시 소유임을 확인함과 동시에 과거 중식당 동방명주가 사업을 종료하고 빈 건물임을 확인함에 따라 이를 서울시 자세유지기구센터로 활용하자는 제안을 전달한 것으로 알려졌다.문 의원은 “산책하기 좋은 서울시 한강변에 위치하고, 무려 46만 7596.7m²나 되는 거대한 공간인지라 그간 장소 물색 및 공방 구축으로 협조가 힘들었던 서울시 자세유지기구센터의 장소로 아주 최적의 장소가 아닌가”라고 예찬하며 서울시 복지실에 공식으로 검토 요청서를 전달했다.문 의원은 “특히 주택가와 떨어져 있어 기구를 만들 때 발생하는 분진이나 소음으로 인한 피해가 전혀 없다는 점, 넓은 공간을 활용해 중증뇌병변장애인들의 자세교정 등을 위해 넉넉하게 쓸 수 있다는 점, 더군다나 비장애인들을 위한 자세기구나 자세교정 건강증진 프로그램 및 홍보도 가능하다는 점에서 아주 최적의 장소라 생각한다”라고 설명했다.또한 문 의원은 “과거 중국의 비밀경찰 사무소라는 의혹을 받던 동방명주는 나간 상태고, 빈 건물로 방치하기에는 너무나도 아까운 건물인지라 이제는 시민을 위해, 중증뇌병변장애인과 가족들을 위해 서울시가 활용할 필요가 있다”라며 이어갔다.마지막으로 문 의원은 “이를 서울시 자세유지둥둥섬이라 가칭하여 부르고자 한다. 서울시 복지실은 본 계획을 적극적으로 검토해주기를 바란다”라며 말을 마쳤다.온라인뉴스팀