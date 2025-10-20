서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

해외 신용카드로 버스·지하철 탄다…서울 ‘오픈루프

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 어르신 놀이터 25개 모든 자치구에 조성

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로구, 23일 G밸리 해외바이어 초청 수출 상담

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구-세브란스병원, ‘심뇌혈관질환 예방’ 건강

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“민원해결 새 길…대안 찾아낼 것”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

김성철 용산구의회 의장


  •
김성철 서울 용산구의회 의장


“대규모 정비사업으로 변화하고 있는 용산구에서 민원 해결의 패러다임을 바꾸고 싶습니다.”

김성철 서울 용산구의회 의장은 19일 서울신문과 만나 ‘해결하고 싶은 과제’에 대해 “이해득실에 따라 첨예한 갈등을 툭 터놓고 이야기하고 전문가 해법도 도출할 수 있는 민원해결센터가 필요하다”며 이같이 말했다.

초선인 김 의장은 동부이촌동에서 신혼살림을 시작해 30년 가까이 살고 있다. 김 의장은 “구도심인 용산구는 국제업무지구, 재개발·재건축 정비사업으로 빠르게 변화하고 있고 지금의 결정 하나하나가 살기 좋은 용산을 결정짓는 중요한 일”이라며 “부동산 업계에서 근무했던 전문성을 발휘해 관련 갈등을 조정하고 대안을 찾아가는 데 최선을 다하겠다”고 했다.

그는 주요 성과로 공사가 진행 중인 국가철도공단과 경부선 원효가도교 개량 공사에서 하부도로를 기존 왕복 4차로에서 5차로로 확장하는 방안을 끌어낸 것을 꼽았다. 김 의장은 “교통체증이 심한 곳에서 90년 전 차폭을 지금까지 유지하는 것을 국가적인 낭비”라며 “1년여 동안 주민과 함께 국민권익위원회에 탄원서를 제출하는 등 노력을 기울였다”고 했다.

김 의장은 구의회 운영방향에 대해 “사무국 직원이 자발적으로 일할 수 있도록 편안한 환경을 만들어 줄 의무가 있다”며 “권위를 내려놓고 편안한 소통 방식을 추구하고 있다”고 했다. 이어 “용산구가 서울의 중심지로 거듭날 수 있도록 언제나 구민의 고민에 귀를 기울이며 함께 고민하겠다”고 했다.


서유미 기자
2025-10-20 35면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“정원인 줄”… 성북 민원실 ‘엄지 척’

‘국민행복민원실’ 국무총리 표창

“성동구청장이 직접 ‘토허제’ 안내해요”

정원오 구청장 “실수요자 보호” 전용 번호 통해 신속 행정 약속

중랑 “요양보호사 처우개선비 드립니다”

연 1회 5만원 복지포인트 지급

광진구, 취약가구의 ‘따뜻한 겨울나기’ 난방용품 전

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr