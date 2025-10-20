재개발로 지역 인프라 확충… 예산 낭비 사례 공개해 ‘알뜰 구정’ 주도

서울Pn

동대문구의회를 이끄는 사람들

이문1·2동 변화 이끈 김학두 부의장
‘베스트 의원’ 최영숙·김세종 위원장
‘녹지 조성 연구 앞장’ 안태민 위원장제9대 서울 동대문구의회는 지역을 누구보다 잘 아는 의원들로 구성돼 있다. 의정의 전문성을 책임지는 상임위원회는 운영위원회와 행정기획위원회, 복지건설위원회 등 3개 위원회로 구성돼 있으며 모두 초선 의원들이 위원장을 맡고 있다.

김학두 부의장은 6대 의회에 이어 9대 의회에 재입성한 재선 의원이다. 김 부의장은 대규모 재개발로 상전벽해를 이룬 이문1·2동의 지역인프라 확충을 위한 행보에 힘써왔다는 평가를 받는다.

의회 살림살이를 책임지는 최영숙 운영위원장은 의회 운영의 효율성을 높여왔다. 아울러 ‘동대문구 예산 절감 및 낭비 사례 공개 등에 관한 조례’ 등을 주도하며 구정 살림살이에도 관심을 기울여왔다.

김세종 행정기획위원장은 자영업자 출신으로 코로나19 시기 자영업자를 대상으로 한 과도한 거리두기 규제를 계기로 정치에 입문했다. 1990년생인 그는 당선 때 나이가 31세로, 동대문구의회 역대 최연소 의원이라는 타이틀을 갖고 있다.

최 위원장과 김 위원장은 동대문구 공무원노동조합이 주관한 ‘2025년 구의원 의정활동 평가’에서 ‘베스트 구의원‘으로 나란히 뽑힌 바 있다. 노조 의정활동 평가는 6급 이하 직원들을 대상으로 한 설문조사를 통해 이뤄지며 의정 수행, 행정이해도, 소통능력 등을 평가한다.

안태민 복지건설위원장은 전반기 때 복지건설위 부위원장을 맡았다가 후반기에는 위원장으로 역할을 이어가고 있다. 전반기에서는 녹지공간 조성 연구단체 등을 이끈 바 있다.


안석 기자
2025-10-20 36면
