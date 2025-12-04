노원구 구청사에 탄소포집장치 설치…지자체 최초

서울 노원구청에 탄소포집장치가 설치되어있다. 노원구 제공

서울 노원구는 전국 지방자치단체 최초로 구청사 보일러에 ‘탄소 직접 포집 시스템’을 설치하고 시범운영에 들어갔다고 4일 밝혔다.탄소 직접 포집(DAC)은 대기 중의 이산화탄소를 화학적 또는 물리적인 방법으로 포집해 농축 이산화탄소를 만드는 기술이다. 서울시 기후변화 대응 혁신 기술 실증사업의 하나다.구는 지난 10월 라이셀, 서울연구원과 업무협약을 맺었다. 구가 설치장소와 운용 전력을 제공하면 라이셀은 시설을 설치·관리한다. 서울연구원은 사업 평가와 모니터링을 거쳐 실증확인서를 발급한다.탄소포집설비는 보일러의 배출가스를 포집하기 위해 배관 연통에 연결된다. 보일러에서 발생하는 이산화탄소의 90% 이상을 포집하는 것을 목표로 잡았다. 목표를 달성하면 약 11.1t의 이산화탄소를 감축할 수 있는데, 30년생 소나무 1370그루가 1년간 흡수하는 이산화탄소량에 해당한다고 구는 설명했다.포집한 이산화탄소는 탄산칼슘 생산에 활용될 예정이다. 오승록 노원구청장은 “이번 시범운영을 통해 탄소중립 달성에 한 발짝 더 다가서고자 한다”며 “최신 기술을 활용해 탄소를 포집하는 노력이 확산하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.서유미 기자