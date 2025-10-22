“건강하세요. 감사합니다!” 순천시 왕조1동 ‘노인의 날 기념행사’ 개최

코로나19 이후 처음 야외 개최
공경과 화합 전하는 뜻깊은 자리 마련
순천시 왕조1동 노인의 날 추진위원회가 22일 조례호수공원에서 지역 어르신 1000여명이 참석한 가운데 ‘제29회 노인의 날 기념행사’를 성대히 개최했다.
이날 행사는 지역 어르신께 감사와 존경을 전하고, 세대가 함께 어울려 소통하는 화합의 장으로 마련됐다. 지난 몇 년간 코로나19로 인해 선물 전달로만 진행됐던 행사를 올해는 처음으로 야외에서 개최해 많은 호응을 받았다. 어르신과 지역 주민이 한데 모여 서로 감사와 존경의 마음을 나누는 소중한 시간으로 진행돼 눈길을 끌었다.
행사는 공연팀의 난타와 기공, 한국무용, 색소폰, 노래공연 등 다채로운 식전 문화공연으로 시작했다. 본 기념식에서는 개회식 및 기념사, 축사, 감사패 전달 등 공식 행사가 진행됐다.
신혜정 왕조1동장은 “어르신들의 삶의 지혜와 지역사회 중심으로서의 역할에 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 세대를 아우르는 따뜻하고 건강한 마을 만들기에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
순천 최종필 기자
