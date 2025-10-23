서울Pn

검색

“필요한 서비스 맞춤으로”…서울형 장애인 개인예산

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 가을 핫플, ‘경복궁’ 압도적 1위…인스타선

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

51만명 몰린 한성백제문화제… 송파 “사흘간 64

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

AI 동시통역은 용산, 민원 서비스 최고

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘고향사랑기부제’가 준 특별한 선물···안성시 발달장애인, 한라산 정상에 섰다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

21일 안성시 발달장애인과 보호자, 자원봉사자 등이 한라산 정상에서 기념 촬영을 하고 있다. (안성시 제공)


경기 안성시가 지난 21일 고향사랑기부제 지정기부금을 활용한 ‘2025 발달장애인 한라산 등반 프로젝트’를 진행했다.

지난 8월부터 안성천과 비봉산 등에서 8회의 사전 체력 훈련을 마친 발달장애인 20명과 보호자, 봉사자 등 총 50명이 참여한 이날 등반에서 발달장애인 참가자 20명 중 13명이 한라산 정상(1,947m)에 올랐다.

고향사랑기부제 지정기부금을 활용해 마련된 이번 프로젝트는 기부자와 참가자 모두가 체감할 수 있는 사회공헌형 사업으로 주목받았다.

프로젝트는 지역 전문기관 간 협업으로 진행됐다. 안성시장애인체육회가 행사를 전담했고, 한경대 스포츠과학과는 등반 교육과 안전관리를 담당했다. 또 동아방송예술대학교 미디어센터는 참가자 선발부터 등반에 이르기까지 전 과정을 함께하며 영상을 제작했다.

김보라 안성시장은 “이번 한라산 등반이 발달장애인에게는 한계를 넘어선 도전의 기회였고, 지역사회의 장애인 체육을 바라보는 인식을 바꾸는 계기가 됐다”며 “앞으로도 민·관이 함께 만들어가는 포용적 체육 사업을 지속적으로 추진하겠다”라고 말했다.

안성시는 오는 12월 중 관내 영화관에서 한라산 등반 참가자와 고향사랑 기부자들을 초대해, 제작한 다큐멘터리 영상 상영회를 열 계획이다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

은평 청년정책·문화도시 전략, 세계와 논의

이프위 오픈 세션 27~28일 개최 김미경 구청장 28일 연사로 참여

중랑, 공공기관·주민 함께 나눔문화 실천

‘동행 사랑넷 복지마당’ 27일 열어 수익금 전액 사회복지협의회 기부

구로구, 모범운수종사자 표창…“직업적 사명감 높여”

광진구, 무슨 일이 생기면 비상벨을 누르세요

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr