중랑구, 첫 공립 특수학교 ‘동진학교’ 착공… 2027년 9월 개교 예정

신내동, 2027년 9월 개교 목표

특수학교·복합시설 함께 조성



장애학생과 지역주민 위한 복합시설 동진학교 조감도. 중랑구 제공

중랑구는 지난 22일 ‘동진학교 설립 기공식’을 열었다고 23일 밝혔다. 서울시교육청 주관으로 열린 이날 행사에는 정근식 서울시교육감, 류경기 중랑구청장 등 100여 명이 참석했다.동진학교는 중랑구 최초의 공립 특수학교로, 지적장애 학생을 위한 18학급(111명) 규모로 2027년 9월 개교할 예정이다. 장애학생의 교육 기회 확대와 통학 여건 개선이 기대된다.학교 설립은 2012년 부지 선정 작업으로 시작돼 9차례 후보지 검토 끝에 2019년 신내동으로 확정됐다. 이후 복합화시설을 포함한 계획으로 변경돼 2020년 중랑구와 서울시교육청 간 MOU가 체결됐고, 2021년 교육부·행안부 공동 타당성 조사를 통과했다. 2023년 설계공모, 2025년 진입로 공사 착공, 중앙토지수용위원회 수용재결 등을 거쳐 현재 본격적인 공사가 추진 중이다.학교는 부지 1만 2201㎡, 연면적 1만 6910㎡ 규모로 총사업비 897억원이 투입된다. 구는 23억 원을 전액 구비로 편성해 학교 진입 교량을 건설 중이다.함께 들어서는 복합화시설은 지하 1층~지상 3층, 연면적 3981㎡ 규모로 ▲강당 겸 체육관 ▲수영장 ▲평생교육센터 ▲커뮤니티 공간 등이 들어선다. 총사업비는 189억원으로 이 중 중랑구는 총 113억원을 부담한다. 73억원은 구비, 나머지 40억원은 교육부 공모사업을 통해 확보했다. 해당 시설은 특수학교의 기능을 다각화하고 지역 주민의 문화·체육·교육 공간으로도 활용될 예정이다.류경기 중랑구청장은 “동진학교는 장애학생의 배움터이자 모두를 위한 포용교육의 출발점이 될 것”이라며 “교육적 형평성을 높이고, 복합시설을 통해 지역과 함께하는 열린 교육환경을 만들 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.유규상 기자