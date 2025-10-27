‘사랑하는 중입니다’…은평구, 30일 제8회 은평장애인인권영화제 개최

서울 은평구의 ‘제8회 은평장애인인권영화제’ 포스터. 은평구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 은평구는 오는 30일 은평문화예술회관 공연장과 소회의실에서 ‘제8회 은평장애인인권영화제’를 연다고 27일 밝혔다.2018년 처음 시작한 은평장애인인권영화제는 지역 내 장애인복지관과 단체, 시설 등이 제작 및 운영 과정에 참여하는 민관 합작 영화제다.이번 영화제는 장애인과 가족, 지역 주민이 함께 어울리며 공감과 소통을 나누기 위해 마련됐다. 올해는 ‘사랑하는 중입니다’를 주제로 한다.상영작은 은평에서 생활하는 부부, 연인, 싱글 장애인들의 사랑과 결혼 이야기를 담은 자체 제작 영상 ‘둘, 그리고 하나’와 여성 장애인이 새로운 사랑을 만나고 이루는 과정에서 자아를 성장시키는 모습을 담은 영화 ‘똥 싸는 소리’다.모든 상영작은 화면 해설 및 자막이 포함된 무장벽 영화로 누구나 관람할 수 있다.이날 오후 1시 30분부터 열리는 사전 행사에서는 난타, 노래, 영유아 수어 합창 등 다양한 문화예술공연이 펼쳐진다. 상영 후에는 감독과 출연 배우가 참여하는 ‘토크콘서트’도 진행돼 영화 제작 과정의 이야기를 직접 들을 수 있다.김미경 은평구청장은 “이번 영화제가 장애인과 비장애인이 함께 소통하는 따뜻한 문화의 장이 되길 바란다”며 “서로를 이해하고 존중하는 문화가 은평 곳곳에 자리 잡을 수 있도록 꾸준히 노력하겠다”고 말했다.임태환 기자