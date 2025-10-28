김형재 서울시의원, 광복 80주년 기념 자유·평화 서울시민 체육대회 참석해 축사 전해



지난 25일 마포구 망원유수지 체육공원 운동장에서 열린 ‘광복 80년, 자유·평화 서울시민 체육대회’에 참석해 축사하는 김형재 의원



김형재 의원이 지난 25일 마포구 망원유수지 체육공원 운동장에서 열린 ‘광복 80년, 자유·평화 서울시민 체육대회’에 참석해 한국자유총연맹 강남구지회 회원들과 기념촬영을 하고 있다.



지난 25일 마포구 망원유수지 체육공원 운동장에서 열린 ‘광복 80년, 자유·평화 서울시민 체육대회’에 참석한 25개구 선수단이 입장하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 통일안보포럼 대표의원인 김형재 의원(국민의힘·강남2)은 지난 25일 마포구 망원유수지 체육공원 운동장에서 열린 ‘광복 80년, 자유·평화 서울시민 체육대회’에 참석해 축사를 전했다.광복 80주년을 맞아 개최된 이번 ‘자유·평화 서울시민 체육대회’는 한국자유총연맹 서울시지부가 주최하고 서울시와 서울시의회가 후원했으며, 김 의원을 비롯해 강석호 한국자유총연맹 총재, 김성덕 서울시지부장, 김대식 강남구지회장, 김용일 서울시의원 등이 함께 했으며, 강남구를 포함한 서울시 25개 자치구 자유총연맹 회원과 서울시민 등 2500여 명이 참석해 대회의 의미를 더했다.이날 축사에서 김형재 의원은 “대한민국 수도 서울의 자유와 안보를 위해 봉사해 주시는 21만 서울 회원님들께 늘 감사드린다”며 “2023년 임진각, 2024년 충주 탄금대 안보결의대회에 이어 올해는 광복 80주년을 기념해 마포 망원유수지 체육공원에서 서울시민 체육대회를 개최하게 된 것을 축하드린다”고 말했다.이어 “북한이 2024년 ‘두 개 국가’ 선언 이후 핵무력 증강과 잦은 미사일 발사를 이어가고 있는 만큼 우리는 굳건한 안보를 바탕으로 자유민주 통일을 준비해야 한다”면서 “오늘 행사를 통해 화합과 건강을 다지고, 민간 안보의 든든한 역군으로 큰 역할을 계속해 주시길 부탁드린다”고 강조했다.마지막으로 김 의원은 “대회를 준비해 주신 조직위원회와 심판·안전요원·자원봉사자, 그리고 열정적으로 참여한 선수와 응원단 여러분께 깊이 감사드린다”며 “서울시의회도 생활체육 저변 확대와 시민 건강 증진을 위해 현장의 목소리를 세심히 듣고 제도적 뒷받침을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.한편, 이날 대회는 스포츠줄다리기(혼성), 플라잉디스크-거츠(남성), 단체줄넘기(혼성), 줄바톤런(혼성), 한궁(여성) 등 5개 종목으로 진행됐으며, 오전 개회식(국민의례·대회사·축사·선수선서) 이후 예선과 결선, 시상식 순으로 운영됐다.온라인뉴스팀