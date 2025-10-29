강철 공무원 6000명 보은에 모인다

새달 1일 ‘Run Festa in 보은’ 열려
순발력·유연성 등 6종 챌린지 겨뤄
충북 보은군은 다음달 1일 보은공설운동장 일원에서 ‘2025 강철 공무원 Run Festa in 충북 보은’을 개최한다고 28일 밝혔다.
보은군과 대한지방행정공제회가 공동 주최하는 이번 행사에는 전국 각지의 지방공무원, 경찰공무원, 교육공무원들과 가족, 보은 군민 등 총 6000여명이 참여한다.
행사는 강철 공무원 6종 챌린지, 5㎞ ·10㎞ 러닝대회, 슈퍼콘서트 등으로 꾸며진다. 공무원만 참여할 수 있는 강철 6종 챌린지는 심폐지구력(50m 달리기), 근력(로잉머신), 순발력(서전트 점프), 유연성, 근지구력, 전신 근력 등으로 구성된다. 강한 남자의 상징인 추성훈씨가 게스트로 참여해 공무원들과 강인함 경쟁에 나선다. 러닝대회에 앞서 현장에서 선착순 접수로 진행되며, 희망자는 공무원증을 지참해야 한다.
보은공설운동장에서 출발하는 러닝대회는 가을 단풍과 황금물결로 물든 보은읍 풍경을 즐길 수 있는 코스로 짜였다. 대회 총상금은 2000만원이다.
슈퍼콘서트에는 에픽하이와 노라조 등이 출연할 예정이다. 보은군은 행사 당일 현장 운영 요원과 안전요원, 자원봉사자 등을 투입해 원활한 진행을 지원할 계획이다.
보은 남인우 기자