경북도의회, 여성건설인 육성과 지원방안 연구

‘경북도의회 여성건설인 정책 연구회’ 연구용역 최종보고회 개최
여성건설인의 지속적인 성장 뒷받침할 정책 모색


  •
경북도의회 여성건설인 정책 연구회 최종보고회. 경북도의회 제공


경북도의회 ‘경북도의회 여성건설인 정책 연구회’(대표 남영숙 의원)는 17일 도의회 회의실에서 ‘여성 건설인 육성과 지원 방안에 관한 정책 연구용역’ 최종보고회를 개최했다.

이번 보고회에서는 연구 책임자인 정성훈 박사((재)경북연구원)가 여성건설인을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 토대로 ▲여성건설인 현황 및 여건 분석 ▲현장의 요구사항 분석 ▲여성건설인 육성을 위한 교육·훈련 프로그램 사례 등을 발표했다. 또한 향후 여성건설인 실태조사를 기반으로 정책의 실효성을 높일 수 있는 다양한 방안이 논의됐다.

남영숙 대표의원은 “앞으로 건설업에서의 여성인력 유입을 위해서 민관의 협동뿐 아니라 의회 지원 등 다양한 방안이 연구되어야 한다”며 “도의회 차원에서도 경북의 여성건설인이 마음껏 역량을 펼치고, 건설 산업이 성별세대를 넘어 다양한 인재가 어우러지는 산업 생태계를 만드는 데 앞장 설 수 있는 역할에 대해 고민할 시기”라고 밝혔다.

‘여성건설인 정책 연구회’는 남 대표의원을 비롯해 김창기, 김진엽, 박순범, 최덕규, 황명강 의원 등 6명으로 구성돼 있으며, 오는 12월까지 연구용역을 완료한 뒤 정책 대안 제시와 조례 제정 등 도의회 차원의 의정활동에 적극 반영할 예정이다.

이번 최종보고회는 여성건설인들의 다양한 목소리와 아이디어를 공유하는 뜻깊은 자리로 마련됐으며, 향후 연구회 활동을 통해 실질적이고 지속 가능한 지원 방안이 도출될 것으로 기대된다.


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
