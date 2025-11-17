경북도의회 ‘경북 생활인구 정책연구회’, 연구용역 최종 결과 발표

데이터 기반 행정·권역별 전략·협력 거버넌스 등 경북형 생활인구 정책 방향 제시
경북형 생활인구 정책·조례 방향 제안, 지역맞춤형 관계 기반 정책 전환 강조
경북도의회 의원연구모임 ‘경북도 생활인구 정책연구회’(대표 권광택 의원)는 지난 14일, 지난 7월 ㈜지역공공정책연구원에 의뢰해 추진해 온 ‘경북도 생활인구 증대를 위한 정책·시책·사업 사례 탐색 및 발굴 연구용역’의 최종 결과를 발표했다.
이번 보고는 7월 착수 이후 중간보고회를 거쳐 연구 방향을 점검한 데 이어, 경북형 생활인구 정책의 실제 적용 전략을 제시한 자리로 마련됐다.
연구진은 국내·외 생활인구 정책 사례와 경북도·시군 단위의 추진 현황, 주민 및 운영주체 대상 현장 인터뷰를 종합 분석한 결과, 경북의 생활인구 정책이 ‘단기 체류 중심’에서 ‘관계 기반 정책’으로 전환해야 한다고 제안했다.
특히 워케이션, 두지역살기, 농촌살아보기 등 기존 체류형 사업에서 나타난 ▲유사사업 난립 ▲운영주체의 과부하 ▲주민들의 참여 부담 ▲참여자 분석 부족 등 구조적 문제점을 지적하며, 경북형 생활인구 정책의 방향을 재정립할 필요성을 제기했다.
최종보고에서는 경북도가 중점적으로 추진해야 할 핵심 전략으로 ▲데이터 기반 행정체계 구축 ▲권역별 특화 전략 수립 ▲광역–기초–민간이 협력하는 거버넌스 체계 마련 등이 제시됐다.
권광택 대표의원은 “생활인구 문제는 단순히 숫자 증가가 아니라 지역과 관계를 맺는 사람을 어떻게 늘릴 것인지에 대한 새로운 접근이 필요하다”며 “경북도가 인구감소 국면을 넘어설 수 있도록 현실에 맞는 정책과 제도 기반을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
한편, ‘경북 생활인구 정책연구회’는 권광택 대표의원과 김홍구, 정한석, 차주식, 허복, 황재철 의원 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 앞으로도 경북의 생활인구 증대와 지역 활성화를 위한 정책 개발과 입법 지원을 지속해 나갈 계획이다.
온라인뉴스팀