강동 사랑의 온도탑, 어려운 이웃에 온기 전한다 [현장 행정]

이수희 구청장, 제막식 참석



지난 18일 서울 강동구청에서 열린 ‘사랑의 온도탑’ 제막식에서 이수희(앞줄 가운데) 강동구청장과 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.

강동구 제공

“어려운 시기에 ‘사랑의 온도탑’을 통해 많은 분들이 애써주시면 내년에는 강동구가 더 따뜻해질 것입니다.”이수희 서울 강동구청장은 지난 18일 구청에서 열린 ‘사랑의 온도탑 제막식’에서 이같이 말했다. 강동구는 저소득 위기가구와 복지 사각지대 지원을 위한 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인을 시작하며 이날 사랑의 온도탑 제막식을 함께 개최했다. 올해 캠페인 주제는 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 강동’이며, 모금 목표액은 15억원이다. 캠페인은 내년 2월 14일까지 진행된다. 이 구청장은 “출퇴근하며 주변을 보면 공실이 난 가게가 더 늘어난 것 같다. 소상공인들이 그만큼 힘들고, 경기가 어렵다는 것”이라며 이번 캠페인에 더 많은 참여가 있기를 당부했다.제막식에는 구청 관계자들을 비롯해 강동구의회 의원, 사회복지공동모금회 관계자, 구민 대표, 따뜻한 겨울나기 홍보대사 등이 참석했다. 특히 현장에서는 1호 기부자로 ㈜트래콘건설이 성금 1000만원을, 강동구 의사회가 700만원의 성금을 직접 전달하며 나눔 활동의 첫걸음을 내디뎠다. 강동구 의사회는 지난해에도 1호 기부자로 나선 바 있다.이어 지역 거점 인사들로 구성된 ‘따뜻한 겨울나기 홍보대사’들에게 어깨띠를 전달하는 출범식과 나눔 목표 달성을 기원하는 제막 퍼포먼스를 진행하며 참석자들은 나눔 분위기 확산을 기원했다.사랑의 온도탑은 모금 목표액의 1%가 쌓이면 1도씩 올라가게 된다. 강동구는 지난해 캠페인에서는 15억원을 목표로 시작해 역대 최대인 16억 9000만원을 모금해 112도를 기록한 바 있다. 이 구청장은 “지난 캠페인에서 홍보대사와 기관 관계자들께서 애써주셨다”며 “제도적으로 도와드리기 어려운 분들이 있는데 이분들에게 사회복지공동모금회를 통한 기부가 정말 큰 도움이 된다”고 했다.이번 캠페인에서 모금된 성금과 성품은 지역 저소득 주민의 생계비, 의료비, 주거비 지원 등 긴급 구호 사업에 사용되며, 지역사회보장협의체 및 사회복지시설을 통한 지역 특화사업 재원으로도 활용될 예정이다.성금 기부를 희망하는 구민은 QR코드 스캔을 통한 온라인 기부 또는 강동구 전용계좌를 통해 성금을 입금한 뒤 구 복지정책과나 각 동주민센터에 기탁서를 제출하면 된다. 쌀, 생필품 등 성품 기부도 가능하다.﻿안석 기자