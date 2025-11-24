정윤경 경기도의회 부의장, 군포시사회복지사협의회와 장애인주간이용시설 지원 논의



정윤경 부의장이 군포시사회복지협의회 관계자들과 장애인주간이용시설 지원 방안을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 정윤경 부의장(더불어민주당, 군포1)은 20일 경기도의회 군포상담소에서 군포시사회복지협의회 관계자들과 만나 장애인 주간이용시설의 안정적 운영과 양질의 돌봄 서비스 제공 방안을 논의했다.이번 간담회는 군포시사회복지협의회의 요청으로 마련됐으며, 협의회는 올해 경기도가 장애인 주간이용시설에 지원하던 인건비·운영비 10% 부담분이 2026년 예산안에 시설당 약 1천만 원 수준으로 축소되면서 군포 관내 5개 시설이 2026년도 예산을 5천만 원에서 최대 8천만 원까지 감액받는 상황을 설명했다. 이로 인해 돌봄 서비스 질이 크게 저하될 우려가 있다며 대책 마련을 공식 요청했다.정윤경 부의장은 “장애인 주간이용시설은 장애인과 그 가족의 삶을 지탱하는 핵심 복지 인프라로, 특히 발달장애인 가족의 돌봄 부담을 덜어주는 반드시 필요한 서비스”라며 “경기도와 군포시가 장애인과 비장애인이 함께 살아가는 지역을 만들기 위해서는 이러한 필수 복지 기반을 흔들어서는 안 된다”라고 강조했다.이어 정윤경 부의장은 “장애인 주간이용시설이 군포 장애인 가족의 든든한 버팀목이 될 수 있도록 동료 의원들과 함께 제도적 지원 방안을 적극 모색하겠다”라고 밝혔다.한편, 정윤경 부의장은 최근 재가노인지원서비스센터, 군포시 노인복지관협회 등 여러 복지 현장의 목소리를 청취하며 경기도의 2026년 복지 예산 축소 문제를 논의해 왔다. 정윤경 부의장은 “복지 예산 복원은 선택이 아니라 필수”라며 앞으로도 지속적으로 해결 방안을 마련하는 데 힘쓰겠다고 밝혔다.이날 정윤경 부의장은 상담에 앞서 (사)한국신체장애인복지회 군포시지부가 주관한 ‘2025년 제8회 사랑의 끈 연결운동’ 행사에 참석해 축사를 통해 마음을 전했다.정윤경 부의장은 축사에서 “오늘의 나눔은 단순한 후원이 아닌 서로의 손을 잡아주는 ‘사랑의 연결’이며, 이러한 따뜻한 마음이 장애 학생들에게 용기와 자신감을 심어주는 큰 힘이 된다”라고 말했다.또한 “복지는 제도만으로 완성되지 않는다. 함께하려는 마음, 존중의 시선에서 출발한다”라며 “현장의 목소리를 세심히 살피고 실질적인 변화를 만드는 데 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀