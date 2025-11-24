‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고현초등학교 시설 안전문제 점검… “안전이 우선”

서울Pn

서울시 법인택시 68.7%가 월급제 위반...17

학교 전체 누수 문제로 인한 심각한 시설문제 있는 것 확인
종합적인 점검과 대책마련 요구하고, 2026학년도 예산마련 통한 조속한 정비 추진 의지 밝혀


화장실 천장 내부 오수관로 파손을 점검하는 박춘선 의원


‘강동엄마’ 박춘선 시의원(강동3, 국민의힘)이 지난 19일 고현초등학교를 재차 방문해 학교 내 주요 시설의 안전상 문제를 직접 점검하고, 개선 대책을 교육청 및 교육지원청 관계자들과 함께 논의했다. 이번 방문은 최근 교내 여러 시설에서 누수와 배관 손상 등 안전 우려가 제기되면서, 학생들의 학습환경과 생활 안전을 조속히 확보해야 한다는 판단에 따른 것이다.

박 의원은 교장·행정실장, 강동송파교육지원청 학교시설지원과 관계자, 이종태 시의원(교육위원회위원, 강동제2선거구) 등과 함께 화장실, 유치원 건물, 교사동 등 학교 주요 건물을 둘러보며 현안을 살펴보았다. 현장에서 확인된 문제는 ▲화장실 천장 내부 오수관로 파손 ▲유치원 소방배관 누수 및 녹 발생 ▲교사동 전반적 누수로 인한 공간 사용성 저하 등으로, 신축 학교임에도 불구하고 구조적·설치적 결함이 반복적으로 드러났다는 점에서 근본적인 원인 분석과 보수대책이 필요하다는 지적이 제기됐다.

특히 일부 배관의 부식 및 파손은 학생 안전과 직결될 수 있는 사안으로 박 의원은 “학교시설의 기본적인 안전 기준이 충족되지 못한다면 교육의 질도 함께 저하될 수밖에 없다”며 교육지원청에 철저한 정밀 점검과 개선계획 수립을 요청했다. 박 의원은 “현재 드러난 문제뿐 아니라 잠재된 결함까지 면밀히 조사해 종합적인 보수계획을 마련해야 한다”고 강조했다.


돌봄교실을 꼼꼼히 둘러보는 박춘선 의원


박 의원은 이번 현장 점검을 통해 파악된 고현초의 시설개선 과제를 2026학년도 서울시교육청 예산에 반영할 수 있도록 적극 나서겠다는 뜻을 분명히 밝혔다. 또한 “아이들의 안전한 학습환경 조성은 선택이 아닌 필수”라며 “고현초의 문제들이 더 이상 지연되지 않도록 교육청과 긴밀히 협력해 예산 확보와 사업 추진을 책임 있게 챙겨가겠다”고 밝혔다.

박 의원은 앞으로도 지역 내 학교시설 전반을 지속적으로 살펴보고, 각 학교가 안전하고 쾌적한 교육환경을 갖출 수 있도록 현장 중심의 의정활동을 강화해 나가겠다는 계획이다.

온라인뉴스팀
