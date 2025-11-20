서초, 영국 ‘그린애플어워즈’ 대상 포함 3관왕

서울Pn

6년 연속 국제 환경상 수상 ‘쾌거’
‘바퀴 달린 서초 우산과 칼’ 등 호평


서울 서초구 직원들이 영국 런던에서 열린 그린애플어워즈 시상식에서 기념사진을 찍고 있다.
서초구 제공


서울 서초구는 지난 17일(현지시간) 영국 런던 국회의사당에서 열린 ‘2025 그린애플어워즈’ 시상식에서 대상을 포함해 총 3관왕을 달성했다고 19일 밝혔다.

‘그린애플어워즈’는 영국의 친환경 비영리단체 ‘더 그린 오가니제이션’이 1994년부터 전 세계 공공기관·기업·단체의 우수 환경정책과 프로그램을 발굴해 시상하는 국제 환경상이다. 올해 수상으로 서초구는 전국 최초로 6년 연속으로 그린애플어워즈를 받게 됐다.

이번 시상식에서 서초구는 ▲바퀴 달린 서초 우산과 칼(대상) ▲친환경 발광다이오드(LED) 간판개선 사업(금상) ▲커피박·종이팩 재활용 사업(은상) 등 그간 추진한 생활밀착형 친환경 정책이 수상의 영예를 안았다.

올해 대상을 차지한 바퀴 달린 서초 우산과 칼은 1t 트럭을 개조한 이동식 수리센터로 서초구 전역에 우산 수리와 칼갈이 서비스를 제공하고 있다. 주민이 직접 수리센터를 찾아가야 했던 기존 방식과 달리 행정이 주민을 찾아가는 이동형 공공서비스 모델이라는 점에서 높은 호응을 얻고 있다고 구는 부연했다. 현재까지 누적 실적은 칼갈이 9069건, 우산 수리 2784건 등이다.

이번 3관왕 수상과 함께 서초구는 각국의 우수 환경정책을 전 세계에 전파하는 ‘그린월드 앰배서더’ 자격을 획득했다. 또 서초구 우수 정책은 전 세계 환경 분야 모범 사례집인 ‘그린북’에도 수록된다.

전성수 서초구청장은 “앞으로도 생활 속 친환경 정책을 적극 확대해 나가겠다”고 말했다.﻿

안석 기자
2025-11-20 26면
