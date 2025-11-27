박유진 서울시의원 “은평뉴타운 연서로 500m 내 노인시설만 이미 5개··· 특정 지역 쏠림 난개발 멈춰야”

5분 자유발언 통해 은평뉴타운 ‘편익시설 8부지’ 고층 노인시설 건립 문제 지적

“진입로는 하나 교통체증 불보듯··· 주민 생활기반시설 절실”

SH공사 소유 유휴부지로의 ‘대토(대체부지)’ 제안··· “교통 편리하고 민원 없는 윈윈 해법”



질의하는 박유진 의원

박유진 서울시의원(더불어민주당, 은평3)은 서울시의회 정례회 5분 자유발언을 통해 은평뉴타운 연서로변 일대에 노인복지시설이 과도하게 집중되는 ‘난개발’ 문제를 강력히 성토하고, 서울시와 SH공사에 합리적인 대안 마련을 촉구했다.이날 발언에서 박 의원은 “은평뉴타운 진관동 연서로변 반경 500m 이내에 이미 노인종합복지관 등 2개의 노인시설이 존재한 상황에서 최근 1년 사이 5개의 노인요양시설이 추가로 건축되거나 계획되고 있다”며 “서울시 전체를 통틀어 이토록 압도적인 물량의 특정시설이 몰리는 것은 상식적으로 납득하기 힘든 불공정 행정”이라고 지적했다.박 의원은 특히 논란의 핵심인 ‘편익시설 8부지(진관동 160-4 일원)’를 언급하며 문제의 심각성을 강조했다. 당초 해당부지는 주민들을 위한 3~4층 규모의 생활 편익시설이 들어설 예정이었으나 현재 지하 3층, 지상 15층 규모의 대규모 노인복지주택 및 요양원 건립이 추진되고 있어 인근 폭포동 주민들의 거센 반발을 사고 있다.또한 박 의원은 “폭포동은 북한산 자락에 위치해 자연경관이 수려한 곳으로, 주민들은 진입로가 하나뿐인 이 지역에 고층 노인시설이 들어설 경우 발생할 교통 혼잡과 생활 환경 악화를 심각하게 우려하고 있다”고 설명했다. 이어 “모든 연극의 막과 장이 훌륭하다고 해서 그 연극이 반드시 훌륭한 것은 아니듯, 개별 시설의 필요성을 인정하더라도 그 입지가 주민들의 삶을 파괴하는 방식이라면 재고되어야 한다”고 꼬집었다.박 의원은 구체적인 해결책으로 ‘대토(대체부지 교환)’를 제안했다. 박 의원이 제시한 대체부지는 진관동 59-7 일원에 있는 SH공사 소유의 토지다. 그는 “제안한 대체부지는 지하철 구파발역 및 롯데몰과 인접해 있어 어르신들의 접근성과 편의성이 월등히 뛰어날 뿐만 아니라, 인근에 주거 단지가 없어 민원 발생 소지도 적다”며 “이는 사업 시행자에게는 사업성을, 주민에게는 쾌적한 주거 환경을, 시설 이용자에게는 편리한 교통을 제공하는 완벽한 ‘윈윈(Win-Win)’ 해법”이라고 강조했다.끝으로 박 의원은 오세훈 시장과 SH공사 사장을 향해 “주민들의 간절한 목소리를 외면하지 말고, 행정의 유연성을 발휘해 ‘대토’라는 현명한 결단을 내려달라”며 “그것이 주민을 위한 서울시의 진정성 있는 행정, 탁월한 행정이 될 것”이라고 호소했다.온라인뉴스팀