여수시 공공 심야 어린이병원, 12월 1일부터 운영 종료

전남 여수의 유일한 공공 심야 어린이병원이 12월 1일부터 운영을 조기 종료한다.1일 여수시에 따르면 공공 심야 어린이병원을 운영했던 여수중앙병원은 이날부터 병원 내부 사정으로 공공 심야 어린이병원 운영을 중단했다.여수중앙병원은 지난해 1월부터 평일 오후 11시, 토요일 오후 6시까지 소아 환자를 진료했으나 심야 운영을 중단하고 평일 오후 5시 30분, 토요일 낮 12시 30분까지로 시간을 단축했다.당초 2년간 심야 어린이병원을 운영하기로 했지만, 1개월가량 종료 시점이 앞당겨진 것이다.공공 심야 어린이병원은 2년여간 모두 6074명을 진료했으며 특히 야간에도 응급실이 아닌 외래 기반 진료를 제공해 진료비 부담 경감과 접근성 향상, 심야 의료 공백 해소 등 부모들로부터 좋은 반응을 얻었다.여수시는 중앙병원을 포함해 소아청소년과 진료를 하는 13개 병원을 상대로 심야 운영 기관을 물색할 예정이지만, 적극적으로 나서는 곳이 없어 자칫 주민 불편이 길어질 수도 있을 것으로 보인다.여수시는 시민 불편을 최소화하기 위해 지역 종합병원 응급실 중심의 24시간 소아 진료 안내를 강화하고 관내 소아과 운영 의료기관과 지속적으로 협의하는 등 대체 진료체계 마련을 위한 다양한 방안을 검토하고 있다.여수시 관계자는 “여수시 공공심야어린이병원은 지역 부모들이 가장 필요로 하는 필수 의료 서비스 중 하나였다”며 “이번 조기 종료는 병원의 요청으로 불가피하게 결정된 상황인 만큼 2026년에는 보다 안정된 체계로 재정비해 운영이 재개되도록 하겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자