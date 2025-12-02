지역 사이버 안전망 구축…경남경찰청·KISA 동남센터 공동 대응



경남경찰청과 한국인터넷진흥원 동남정보보호지원센터 업무협약 모습. 2025.12.2. 경남경찰청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일 경남경찰청은 해킹·랜섬웨어 등 사이버 침해 범죄 대응 역량을 강화하고자 한국인터넷진흥원 동남정보보호지원센터(KISA 동남센터)와 업무협약을 체결했다.두 기관은 ▲사이버 침해사고·범죄 상황 공유 활성화 ▲경남경찰청 수사관 역량 강화를 위한 교육·연구모임 지원 ▲랜섬웨어 신고 인식개선 캠페인 추진 등 지속 가능한 공동 대응에 함께 힘쓰기로 했다.강필용 KISA 동남센터장은 “동남센터는 정보보호 사각지대를 해소하고자 신속한 사고 대응·선제적 예방조치를 적극적으로 지원하고 있다”며 “이번 협약을 계기로 경남경찰청에 최신 사이버 위협·사고 동향 공유와 역량 강화 교육·기술을 지원하여 지역 사이버 안전망 확충에 힘쓰겠다”고 밝혔다.정성학 경남경찰청 수사부장은 “경남경찰청은 사이버수사과를 중심으로 랜섬웨어, 해킹 등 사이버 침해 범죄에 적극 대응 중”이라며 “이번 협약을 통해 사이버범죄 수사·대응 역량을 높여 도민이 안심할 수 있는 사이버 치안 서비스를 제공하겠다”고 강조했다.창원 이창언 기자