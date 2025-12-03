명동역~남산 정상, 곤돌라 타고 5분 만에 간다

서울시, 2027년까지 10인승 도입

360도 전망대 설치… 남산 재정비



서울시는 2027년까지 명동역에서 남산 정상까지 약 5분 안에 이동할 수 있는 10인승 ‘남산 곤돌라’를 도입한다고 2일 밝혔다. 사진은 남산 곤돌라 조감도.

서울시 제공

전 세계적인 흥행 돌풍을 일으킨 애니메이션 ‘케이팝 데몬헌터스’(케데헌)의 주요 배경으로 등장한 남산을 오는 2027년이면 명동역에서 곤돌라를 타고 5분 남짓이면 올라갈 수 있게 된다. 남산 정상에는 360도 전망대가 들어선다.2일 서울시는 “남산을 세계인이 찾는 글로벌 명소로 재정비하겠다”며 이런 내용의 ‘더 좋은 남산 활성화계획’을 발표했다. 내년 상반기부터 ▲접근성 개선 ▲명소 조성 ▲참여형 프로그램 ▲생태환경 회복 등 4개 분야에서 13개 사업을 본격 추진한다.우선 2027년 3월까지 명동역과 200m 거리인 남산예장공원부터 남산 정상을 오가는 곤돌라를 도입한다. 10인승 25대를 운영하면 시간당 2000명이 이동할 수 있다.앞서 남산 곤돌라는 지난해 9월 착공했으나 남산 케이블카를 운영하는 한국삭도공업이 행정소송을 제기하면서 공정률 15%에서 공사가 멈춘 상태다. 서울시는 오는 19일 본안 판결에서 승소할 경우 바로 공사를 재개할 계획이다. 시 관계자는 “공원녹지법 시행령 개정도 추진 중”이라고 설명했다.남대문시장과 남산 구간은 보도를 확장하는 등 남산 주변 보행환경도 개선한다. 올해 개장한 하늘숲길, 북측숲길 등 1.9㎞ 길이 숲길을 연결하고 명동·해방촌·경리단길에는 ‘웰컴가든’을 만든다.정상에는 360도 전망대를 설치하고, 8가지 조망 거점을 정비한다. 또 외국인을 위한 안내센터 2곳을 추가하고, 내년부터 ‘외국어 서울도보해설관광코스’도 운영한다. 한양도성 탐방 등 역사 콘텐츠나 테마 러닝, K-콘텐츠 명소 등 다양한 문화·체험 프로그램도 선보인다.예장공원 인근 서울소방재난본부 건물을 2031년부터 철거해 예장자락부터 남산까지 경관을 오롯이 되살릴 계획이다. 소나무림 보전지역을 생태경관보전지역으로 지정하는 등 식생 복원도 이어간다. 곤돌라 운영 수익은 남산 복원 등에 재투자한다.﻿김주연 기자