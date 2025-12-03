69억 들어간 광양 집와이어, 새 운영자 나타날까

위탁업체, 누적 적자 이유로 포기

이용객, 예측치 5%에도 못 미쳐

7차 입찰 공고… 지역 사회 관심

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 광양시가 관광도시를 꿈꾸며 69억원을 들여 야심 차게 조성한 체험형 관광시설 ‘섬진강 별빛스카이 집와이어’가 새 운영자를 찾을 수 있을지 지역 사회의 관심이 쏠리고 있다.이 집와이어는 섬진강을 가로지르는 와이어 케이블을 따라 내려가며 망덕포구와 배알도의 절경을 한눈에 조망할 수 있는 체험형 레포츠 시설이다. 해발 197.3m의 망덕산과 배알도 수변을 잇는 길이 898m의 4줄 규모로 2024년 12월 문을 열었다.하지만 운영을 맡은 위탁업체가 누적 적자 등을 이유로 개장 7개월 만인 지난 7월 계약 해지를 요청했다. 시공업체인 D사가 연 1억 5600만원의 위탁 수수료를 내는 조건으로 3년 계약을 했지만 지난 5월까지 2억원의 적자를 봤다며 2년 5개월을 남겨놓고 운영 포기 의사를 밝힌 것이다. 애초 연간 5만 5000여명이 이용할 것이라고 분석된 것과는 달리 실제 이용객은 7개월간 3910명에 그쳤다. 예측치의 5%에도 못 미치는 저조한 실적이다. 현재 월 200~300명이 찾는 정도다. 집와이어가 설치된 망덕포구는 강풍과 돌풍이 잦아 안전성에 대한 우려도 영향을 끼친 것으로 보인다. 집와이어 탑승 지점까지 오가는 12인승 모노레일은 이미 운영을 중단했다.이에 시가 새 위탁업체 모집에 나섰지만 희망자가 나타나지 않고 있다. 9월부터 수탁자 선정 입찰 공고를 내고 있지만 응찰자를 찾는 데 실패했다. 지난달 26일까지 6차 공고가 이어졌으나 유찰이 반복됐다. 이에 따라 수십억 원을 들여 조성해 놓은 관광시설이 애물단지로 전락하는 것 아니냐는 우려도 나온다.시는 오는 8일을 시한으로 7차 입찰에 들어갔다. 공유재산 물품관리법 시행령에 따라 1회 입찰 때마다 위탁료가 10%씩 감해지면서 입찰액은 최초 공고 약 1억 3859만원에서 6900만원까지 낮아졌다. 시 관계자는 “두세 곳에서 ﻿문의가 들어오고 있다”며 “다소 시간이 걸리겠지만 위탁업체가 선정될 것으로 기대하고 있다”고 말했다. 또 “전문성과 안전성을 갖춘 회사가 들어와 차별화된 관광 서비스를 제공하는 등 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다”고 덧붙였다.광양 최종필 기자