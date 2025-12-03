김진명 경기도의원, 경기도교육청 체험학습 예산 594억...현장 변화 반영한 체험학습 지원 필요



김진명 의원이 2일 경기도교육청 예산결산특별위원회 2026년 경기도교육청 본예산 심사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 여성가족평생교육위원회 김진명 의원(더불어민주당, 성남6)은 12월 2일(화) 열린 경기도교육청 예산결산특별위원회 2026년 경기도교육청 본예산 심사에서 융합교육과의 체험학습 지원체계가 학교 현장의 변화와 동떨어진 숙박형 중심 구조로 운영되고 있다고 강하게 지적했다.김 의원은 최근 체험학습 중 학생 안전사고 발생 이후 교원의 책임 부담으로 숙박형 프로그램을 취소하는 학교가 빠르게 늘고 있음에도, 경기도교육청이 예산 지원 기준을 여전히 숙박형 참여를 전제로 유지하고 있다고 비판했다.경기도교육청이 편성한 2026년도 체험학습 예산은 총 594억 원으로, 이 가운데 558억 원을 숙박형 체험학습비로 배정했다. 여기에는 저소득층 및 기회균등대상자 지원, 고등학생(1~2학년) 대상 최대 50만 원 실비 지원 등이 포함된다.김 의원은 “체험학습은 교육격차 해소와 학생 성장에 중요한 역할을 하지만, 현장의 환경과 흐름에 맞게 지원체계를 재정비해야 한다”고 강조하며, “숙박형 중심 구조에서 벗어나 당일형 체험에도 실비를 반영한 지원이 가능하도록 제도를 개선하고, 학교가 필요에 따라 다양한 형태의 체험학습을 자율적으로 선택할 수 있도록 유연한 지원체계를 마련해야 한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀