전남 생활하수에서 인플루엔자 지속 검출

예방접종·마스크 착용·손씻기 등 개인위생 관리 철저 당부
전남지역의 생활하수에서 인플루엔자 바이러스 검출률이 지속해서 증가세를 보이고 있는 것으로 나타났다.
전라남도보건환경연구원이 목포, 나주, 여수, 순천 등 전남의 11개 하수처리장의 하수 유입수 내 인플루엔자와 코로나19, 노로바이러스 등 병원체 바이러스 농도를 검사, 분석한 결과 올해 인플루엔자A 바이러스는 지난해 보다 2달 빠른 37주차(9월 8일)부터 검출되기 시작했다.
또 질병관리청 감염병 표본 감시 주간 소식지에 따르면 인플루엔자 바이러스 검출률이 최근 6주간 꾸준한 증가 추세로 지난 절기 같은 기간보다 43.6% 높은 것으로 발표됐다.
보건환경연구원은 하수 기반 감염병 감시체계를 통해 다양한 병원체를 분석한 결과 인플루엔자 바이러스가 이르게 검출된 데다 지속해서 증가세를 보이고 있어 예방을 위해서는 마스크 착용과 손씻기 등 개인위생 관리가 중요하다고 당부했다.
하수 기반 감염병 감시체계는 질병관리청과 함께 생활하수 감염병 바이러스 농도를 분석해 감염병 유행 추이 예측 및 사전 대응을 위한 모니터링 사업이다.
무안 류지홍 기자
