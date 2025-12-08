도봉구, 탄소공감마일리지 400만번 실천…온실가스 6247톤 감소 효과

서울Pn

탄소중립 실천 플랫폼 자리매김


도봉구 탄소공감마일리지 이용안내서. 도봉구 제공


서울 도봉구는 ‘탄소공(Zero)감(減)마일리지’ 참여 활동 수가 2023년 4월 시작 이후 400만회를 넘겼다고 8일 밝혔다. 이는 온실가스 약 6247t을 감축한 효과와 같다고 구는 설명했다.

탄소공감마일리지는 일상에서 탄소중립을 실천하고 적립한 마일리지를 지역화폐 도봉사랑상품권으로 교환하는 도봉형 환경마일리지 제도다.

주민들은 모바일 앱을 통해 걷기, 대중교통 이용, 손수건 사용, 장바구니 이용 등 일상 속 친환경 활동을 인증하고 마일리지를 쌓는다. 현재까지 약 2억 마일리지가 적립됐고, 이 중 1억 6000만 마일리지가 도봉사랑상품권으로 지급됐다.

구는 특히 앱 누적 방문 수와 실천 활동의 연관성에 주목하고 있다. 누적 방문 수는 약 535만회로, 이 가운데 약 74%가 실제 실천 활동으로 이어진 것으로 분석됐다

오언석 도봉구청장은 “탄소공감마일리지로 지역 내 탄소중립 실천 문화가 더욱 견고히 자리 잡아가고 있다”며 “앞으로도 누구나 쉽고 즐겁게 기후행동에 동참할 수 있는 환경을 만들기 위해 관련한 사업 마련에 더욱 최선을 다하겠다”고 말했다.


유규상 기자
