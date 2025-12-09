동대문구, 공인중개사 ‘현장 강의’ 성료…야간 실무교육 12회 연속 매진

서울Pn

권역별 야간 과정, 5분 만에 마감
민원에서 출발해 총 363명 참여


  •
‘권역별 개업 공인중개사 야간 교육’을 진행하는 모습. 동대문구 제공


서울 동대문구는 관내 개업 공인중개사를 대상으로 진행한 ‘권역별 개업 공인중개사 야간 교육’이 12회 차까지 연속 매진을 기록했다고 9일 밝혔다. 해당 교육은 지난 3월 한 공인중개사가 “법을 몰라 민원이 생기지 않도록 실무 교육을 해달라”는 요청을 구청에 전달하면서 시작됐다.

구는 예산을 들이지 않는 실무형 프로그램으로 운영을 시작했고, 입소문이 퍼지며 참여자가 늘자 정례화됐다. 당초 9회로 계획했으나 신청이 몰리면서 3회를 추가해 총 12회로 확대했으며, 지금까지 363명의 공인중개사가 참여했다.

교육은 평일 저녁 시간대에 편성해 일과 후에도 들을 수 있게 했고, 회당 30명 안팎의 소규모로 진행해 질문과 토론이 활발히 오갔다. 또 동대문구 부동산정보과 실무 담당 직원이 ▲중개대상물 표시·광고 요령 ▲확인·설명서 작성 방법 ▲자주 적발되는 위반 유형 ▲민원 발생 사례 ▲토지거래허가구역 관련 질의응답 등을 중심으로 설명했다.

구는 이번 성과를 토대로 내년에도 권역별·맞춤형 교육을 이어가 부동산 분쟁 예방과 신뢰받는 중개시장 조성에 힘쓸 계획이다.

이필형 동대문구청장은 “한 분의 민원에서 시작된 작은 교육이 현장의 필요를 제대로 건드리면서 야간 과정으로까지 발전했다”며 “앞으로도 건전하고 투명한 부동산 중개 문화가 자리 잡을 수 있도록 실질적인 지원을 계속해 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
