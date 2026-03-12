“다시 기다려봅니다”…성북구, 난임부부 정서지원 프로그램 운영

4월 2일~5월 7일 운영, 총 6회 무료 진행



서울 성북구보건소와 성북구가족센터의 ‘난임부부 정서지원 프로그램’ 홍보물. 성북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성북구보건소가 난임으로 스트레스와 고립감 등 정서적 어려움을 겪는 난임부부를 위한 정서지원 프로그램을 성북구가족센터와 협업해 운영할 예정이라고 12일 밝혔다.‘난임부부 정서지원 프로그램’은 백드롭페인팅 미술치료, 부부 역할 교육 전문가 특강, 관계 코칭, 명상, 원예치료, 난임 과정을 거쳐 부모가 된 선배와의 대화와 경험 공유 등으로 구성됐다.프로그램은 오는 4월 2일부터 5월 7일, 매주 목요일 오후 7시 30분부터 9시 30분까지 총 6회에 걸쳐 성북구 온가족행복지원센터에서 무료로 진행된다.프로그램 참여자를 대상으로 사전·사후 자기효능감 및 가족관계 위기징후 척도 검사도 시행한다. 검사를 통해 난임부부의 정서 상태와 가족관계 변화를 확인할 예정이다.신청 대상은 성북구보건소 난임부부지원사업 대상 부부 6쌍(12명)이다. 6회 모두 참석 가능한 부부를 선착순으로 모집한다. 신청은 구가족센터 누리집에서 할 수 있다. 자세한 사항은 구보건소 모자보건팀 또는 구가족센터로 문의하면 된다.성북구보건소 관계자는 “일회성에 그치지 않고 지속적으로 참여할 수 있는 다양한 난임부부 정서지원 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.송현주 기자