영등포구, 신길동에 ‘이동노동자 쉼터’ 2호점 개소

이달 시범 운영 후 새달부터 본격 운영
올해 1호점 이용자 1만 6930여명으로 인기


이달 새로 문을 연 서울 영등포구 신길동에 있는 이동노동자 쉼터 2호점의 모습. 영등포구 제공


서울 영등포구가 이동노동자의 근무 여건 개선과 복지 향상을 위한 ‘이동노동자 쉼터’ 2호점을 열었다고 11일 밝혔다.

11일 구에 따르면, 구는 대리운전·택배기사, 학습지 교사처럼 직업 특성상 일하는 장소가 정해져 있지 않고 주로 이동하며 업무를 하는 노동자인 이동노동자들을 위한 쉼터 2호점을 신길동에 추가 설치했다. 2호점은 이달 한 달간 시범 운영을 거쳐 다음 달부터 본격 운영될 예정이다. 앞서 당산동 노동자종합지원센터 1층에 설치된 1호점은 올해에만 1만 6930여명이 이용할 정도로 인기가 높았다.

2호점은 약 30㎡(약 9평) 규모로, 냉·난방기, 냉장고, 정수기, 휴대전화 충전기, 헬멧 건조기 등 각종 편의시설을 갖췄다. 또 폐쇄회로(CC)TV 등 보안 설비를 강화해 안전성을 높였다. 2호점에는 쉼터 도우미가 상주하면서 시설을 관리하며 이용자 불편 사항 등을 구에 전달할 계획이다. 이번 쉼터는 사단법인 퀵서비스협회와의 업무협약(MOU)을 통한 민관 협력으로 만들어졌다는 점에서 의미가 있다.

이동노동자 쉼터는 모든 지점이 평일 오전 10시부터 오후 9시까지 연다. 다만 2호점은 시범 운영 기간인 12월에는 오전 10시부터 오후 5시까지 운영한다. 이용과 관련한 자세한 사항은 구청 일자리경제과로 문의하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “불볕더위와 한파는 물론, 언제든 편하게 쉼터를 찾아 쉬어가시기를 바란다”라며 “이동노동자들의 실질적인 근로환경 개선을 위해 다양한 지원을 이어가겠다”라고 전했다.


송현주 기자
