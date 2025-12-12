성북구, ‘구석구석발굴단’ 겨울철 위기가구 집중 발굴 성황리 종료

매월 20개동 주민 127명이 발굴 활동 진행



‘구석구석발굴단’ 단원이 지난달 한 위기가구를 찾아 문고리에 관련 안내문을 부탁하는 모습. 성북구 제공

서울 성북구가 겨울철 복지 사각지대에 있는 취약계층을 찾아 도와주는 ‘구석구석발굴단 혹한기 집중발굴 캠페인’을 지난달 성공리에 마쳤다고 12일 밝혔다.12일 구에 따르면, 구석구석발굴단에서는 현재 지역의 형편을 잘 알고 위기가구 발굴에 적극 참여가 가능한 20개동의 주민 127명이 활동 중이다. 발굴단은 사각지대에 있는 지역 내 위기가구를 찾아 보호 체계를 강화하기 위해 2022년 10월에 구성된 주민 중심의 복지 인적망이다. 이들은 매월 상시 발굴, 매년 여름과 겨울에는 집중 발굴 활동을 진행한다.각 동의 발굴단은 지난달 캠페인 기간 구 내 주택가와 동네 상점 등을 찾았다. 이들은 주거취약지역의 우편함과 문고리에 복지 도움·상담 안내문을 부착하고, 부동산·편의점·미용실·병의원·약국 등 주민과 바로 연결되는 생활 업종 상점을 방문해 홍보 활동을 펼쳤다.활동에는 복지위기가구 알림 애플리케이션(앱)과 ‘성북희망톡’을 통한 온라인 위기가구 신고 안내, 안심돌봄 120 전화를 통한 복지상담 서비스 안내 등이 포함됐다. 구는 서울시 안심돌봄 120·보건복지부 129 전화 또는 휴대전화 앱을 통해 누구나 위기가구를 알릴 수 있다고 전했다.성북구 관계자는 “발굴단의 계속되는 관심과 활발한 현장 활동이 촘촘한 지역 복지 안전망 구축에 도움이 됐다”고 말했다.송현주 기자