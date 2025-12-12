강북청소년문화정보도서관, 올해 서울시 평가에서 ‘2관왕’

허인영 사서는 도서관 발전 유공자 표창
서울 강북구는 강북청소년문화정보도서관이 지난 5일 올해 ‘서울시 공공도서관 운영평가 및 도서관 발전 유공자 표창’에서 기관과 개인 부문 모두 서울시장 표창을 받아 ‘2관왕’에 올랐다고 12일 밝혔다.
12일 구에 따르면, 도서관은 올해 운영평가 대상인 164개 공공도서관 가운데 서울시장 표창을 받는 4개 기관 중 한 곳으로 뽑혔다. 이 도서관 허인영 사서도 ‘2025년 서울시 공공도서관 운영평가 유공자’로 개인 표창을 받았다.
도서관은 ▲지역사회와의 협력 기반 강화 ▲청소년 서비스 기획·운영 ▲독서·문화 프로그램 개발 ▲지역 연계 사업 추진 등 정보격차 해소를 위한 다양한 지원 사업에서 높은 평가를 받았다. 특히 지역 예술인에게 전시·문화 활동 공간을 제공해 지역 문화 활성화에 이바지한 점이 큰 호응을 얻었다.
허인영 사서는 지역 주민을 위한 독서·문화 프로그램을 기획·운영해 왔다. 허 사서는 단순 강연을 넘어 ‘강연·책 읽기·현장 탐방’으로 이어지는 단계적 프로그램을 구성해 참여형 인문학의 기반을 넓혔다. 또 독서 취약계층 아동을 위한 맞춤형 독서 프로그램을 운영해 도서관 이용률을 높이기도 했다.
김윤기 강북구도시관리공단 이사장은 “기관과 사서 개인이 함께 시장 표창을 받는 값진 성과를 거두게 되어 매우 뜻깊다”고 말했다.
송현주 기자
