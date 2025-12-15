이경숙 서울시의원, 창동역 2번출구 에스컬레이터 내년 1월 개통 준비

12월 안전점검·시험운전 거쳐 2026년 1월 초 운영 목표… 국산 부품 적용



에스컬레이터 설치 현황과 함께 시운전을 하는 이경숙 의원



지난 10일 창동역 2번 출입구 에스컬레이터 설치 공사 현장을 방문한 이경숙 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국민의힘 이경숙 서울시의원은 지난 10일 창동역 2번 출입구 에스컬레이터 설치 공사 현장을 방문해 공정 진행 상황과 향후 운영 계획 등을 점검했다.창동역 2번 출입구 에스컬레이터 설치 공사는 역을 이용하는 주민들의 이동 편의와 보행 안전을 높이기 위해 추진된 사업으로, 현재 대부분의 설치 공정이 마무리된 상태다. 현장 관계자에 따르면 12월 중 안전점검과 시험 운전을 거친 뒤, 2026년 1월 초를 목표로 운영을 시작할 계획이다.이날 이 부위원장은 에스컬레이터 설치 현황과 함께 시운전 및 사전 점검 일정, 향후 유지관리 방안 등을 꼼꼼히 확인했다. 특히 이번 에스컬레이터는 고장 발생 시 신속한 부품 교체와 안정적인 유지관리를 위해 주요 자재를 100% 국산 부품으로 적용한 것이 특징으로, 장기적인 운영 안정성과 시민 이용 편의 측면에서 의미가 크다는 점을 강조했다.이 부위원장은 개통 이후 시민 이용 과정에서 불편이나 안전 문제가 발생하지 않도록 사전 안전 점검과 시험 운전이 충분히 이뤄져야 한다고 주문했으며, 운영 초기까지 세밀한 관리가 필요하다고 당부했다.또한 국산 부품 적용의 장점을 살려 유지·보수 대응이 신속하게 이뤄질 수 있도록 체계적인 관리 방안을 마련해 줄 것을 관계자들에게 요청했다.이 의원은 “창동역은 많은 주민이 일상적으로 이용하는 생활 교통의 중심지인 만큼, 에스컬레이터 설치와 운영 과정 전반에서 안전과 품질을 최우선으로 살피겠다”며 “1월 초 운영이 시작되면 시민들이 보다 편리하고 안전하게 이동할 수 있도록 이후 관리·감독에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편, 이 의원은 지난해 예산결산특별위원회 활동을 통해 창동역 2번 출입구 에스컬레이터 설치를 위한 예산 30억원 확보에 주도적인 역할을 했으며, 교통위원회 부위원장으로서 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 지속적인 관심을 갖고 현장을 점검하고 있다.온라인뉴스팀