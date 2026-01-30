서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

뉴시니어센터·서울 최대 키즈랜드… 성북구민 일상

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

커피 변천사 한자리에… 노원 ‘말베르크’ 개관

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성북구는 토지거래허가 처리도 쉽고 빠르게…기간 단

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천구 “중소기업 50억원 융자 지원…연 0.8%

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

땅두릅 수확 한창

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

땅두릅 수확 한창
충북 청주시 가덕면의 한 농민이 29일 촉성재배한 봄나물 두릅을 들어 보이고 있다.
청주 연합뉴스


충북 청주시 가덕면의 한 농민이 29일 촉성재배한 봄나물 두릅을 들어 보이고 있다.

청주 연합뉴스
2026-01-30 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr