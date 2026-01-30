김춘곤 서울시의원, ‘2026 제2회 WF
서울시의회 국민의힘 “김경 의원 사퇴 수리
서울시의회 국민의힘이 서울시의회 최호정 의장의 김경 시의원 ‘사퇴 수리’에 대해 다음과 같은 논…
신미숙 경기도의원, 학교폭력 피해지원 제도
박재용 경기도의원, 2026 경기도 장애계
137개 구역 동시 정비·동북선 경전철… 매일 달라
이승로 성북구청장
용산, 마을버스 기사에 월 30만원 처우개선비
운수업체들과 업무협약 체결
안전교육으로 서비스도 강화
“50만번째 강동구민, 천호3동에서 기다립니다”[현
이수희 구청장 릴레이 구정보고회
박준희 관악구청장, ‘관악에 살다 미래를 열다’ 출
당진 호박·고구마로 만든 ‘K-약과’
기후위기대응 4연속 A등급… 서울,
예술·전통 향기 가득… 생명이 기지개
천안시 캐릭터 ‘누비·또와’ 관광 마
전남미래국제고, 첫 신입생 4개국 5
해외 유학생 유치를 통한 새로운 직업교육 모델로 주목받는 ‘전남미래국제고등학교’가 첫 신입생 모집을…
“초기 창업 이끈다”, 순천향대 ‘비
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
광화문 사옥: 서울시 중구 세종대로 124 (태평로1가 25) , 강남 사옥: 서울시 서초구 양재대로2길 22-16 (우면동 782) l 대표전화 : (02) 2000-9000
인터넷서울신문에 게재된 콘텐츠의 무단 전재/복사/배포 행위는 저작권법에 저촉되며 위반 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright © 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지