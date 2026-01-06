광진구, 중·고등학생 대상 ‘강남인강’ 수강료 지원



서울 광진구청 전경. 광진구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 광진구가 사교육비 부담을 완화하고 양질의 교육 기회 제공을 위해 온라인 수능방송 ‘강남인강’ 수강생을 모집한다.6일 구에 따르면, 광진구에 거주하거나 관내 학교에 재학 중인 중·고등학생 600명을 대상으로 이날부터 오는 12일까지 신청을 받는다.‘강남인강’은 강남구청이 운영하는 인터넷 수능방송으로 구는 2025년 1월 강남인강 공동 이용 협약을 체결해 수강료를 지원하고 있다.1년 수강료는 4만 5000원으로 구에서 3만 5000원을 지원한다. 수강생은 1만원만 부담하면 주요 과목 학습 영상을 무제한 수강 가능하다. 형제자매 간 계정도 공유할 수 있다.김경호 구청장은 “온라인 교육지원 사업을 통해 많은 학생들이 수강료 부담을 덜고 교육의 기회를 확대할 수 있기를 바란다”라며 “학생들이 목표를 설정하고 꾸준히 학습을 실천해 나갈 수 있기를 기대한다”라고 말했다.서유미 기자