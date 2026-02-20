서울 중구, 주거지 용도지역 전면 재정비 착수

“남산 고도지구 완화 등 반영”

용도지역 재정비 방안 수립 용역



서울 중구 ‘용도지역 재정비’

중구 제공

서울 중구가 20년 넘게 유지돼 온 주거지 용도지역 개편을 추진한다고 20일 밝혔다.중구는 올해 ‘용도지역 재정비 방안 수립 용역’을 1년간 진행하고, 그 결과를 토대로 남산 고도제한 완화, 재개발 등 최근 변화에 맞춰 주거지 용도지역을 전면 재검토하기로 했다.이번 용역 대상은 중구 면적의 60%를 차지하는 주거지역 전체 5.73㎢다. 중구의 용도지역 체계는 2003년 서울시 주거지역 종 세분화 이후 큰 변화 없이 유지됐는데, 그 사이 노후화가 진행되면서 정비 수요는 꾸준히 늘었다.이를 뒷받침할 제도는 과거 기준에 머물러 있다는 지적이 이어져 온 데 따라 달라진 정책과 도시 여건을 반영하겠다는 게 중구의 방침이다. 중구는 새로운 용도지역 관리 방향을 설정하고 주거환경 개선과 도심 인구 증가 대비 방안을 마련할 계획이다.특히 2024년 6월 남산 고도지구 높이 규제 완화 이후 실제 주거환경 개선을 위해 용적률 조정 등 보다 근본적인 제도 정비가 필요하다는 게 중구의 판단이다.또한 신당 8·9·10구역과 중림398 등 중구 곳곳에서 재개발 사업이 속도를 내는 상황을 고려해 생활권별 전략적인 공간 분석을 진행할 계획이다.중구는 시뮬레이션 분석으로 도심 주거 특성에 적합한 차별화된 관리 전략을 세울 방침이다. 이 과정에서 주민·전문가 의견 수렴과 공론화로 공감대를 만들어갈 계획이다. 서울시와도 긴밀히 협력해나갈 방침이다.김길성 구청장은 “남산 고도지구 완화로 물꼬를 튼 도심 재정비의 흐름을 용도지역 체계 개편으로 한 단계 더 강력한 물살로 바꿔놓겠다”고 밝혔다.김주연 기자