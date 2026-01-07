말 많고 탈 많은 파크골프장… 지자체들 직영 전환 붐

고객 차별·텃세 등 사유화 논란

국가하천인 낙동강을 배경으로 조성된 안동시 강남골프장에서 동호인들이 파크골프를 즐기고 있다.

지방자치단체들이 파크골프장 운영 방식을 위탁에서 직영으로 전환하고 있다. 파크골프협회 측의 골프장 사유화, 이용객 차별 및 텃세 등 그동안 제기되어 온 논란을 해결하고 주민들이 편리하게 이용할 수 있도록 문턱을 낮추려는 조치다.경북 안동시는 올해부터 낙동강 변에 있는 강남(36홀)·옥동(18홀) 파크골프장 2곳의 운영을 시 직영·무료 개방 체제로 전환했다고 6일 밝혔다.이에 대해 이들 골프장을 운영해온 안동시파크골프협회는 “시가 예산을 지원하기 전까지 회원들의 회비로 시설 관리, 안전 확보를 위해 노력해 왔는데 이런 기여를 무시한 졸속 행정”이라며 반발하고 있다.그러나 시 관계자는 “파크골프장은 시민 모두의 공공 체육시설로 특정 단체가 독점 운영할 아무런 법적 근거가 없다”면서 “직영 전환을 통해 공정하고 투명한 운영 시스템을 정착시키고, 운영 과정에서 시민 의견을 적극 반영해 불편을 최소화하고 만족도를 높이겠다”고 말했다.앞서 경북 칠곡군은 지난해 5월부터 지역 내 7개 파크골프장 직영에 들어갔다. 이를 위해 연구 용역을 거친 뒤 ‘칠곡군 파크골프장 관리 및 운영 조례’를 제정하는 등 준비 과정을 거쳤다. 신분증 등으로 군민 신분 확인 후 무료 이용할 수 있고, 대구·구미 등 인근 지역 동호인들은 사전 예약을 거쳐 이용할 수 있다.이전만 해도 파크골프 종목에서 군내 영향력이 가장 큰 A 단체가 이들 골프장을 독점 운영하면서 각종 논란이 불거졌다. 특히 이 단체는 파크골프장을 회원제로 운영하며 연회비 16만~25만원을 받아 반발을 사기도 했다. 이에 지역 동호인들은 “군에서 파크골프장을 직접 운영해 군민이면 누구나 무료로 이용할 수 있도록 해야 한다”고 촉구해 왔다.비슷한 논란이 일었던 구미시는 8개 파크골프장을 구미도시공사에서 위탁 운영하면서 하루 평균 이용 인원만 2000 ~3000명으로 늘었다. 시 관계자는 “연맹이나 협회 차원의 회원제 방식에서 벗어나 구미 시민이면 신분증 확인 후 누구나 입장이 가능해져 만족도가 매우 높아졌다”고 전했다.광주 광산구도 지난해 5월부터 서봉·임곡 파크골프장 등 2곳을 직영하기 시작했고, 강원 원주시는 3월부터 관내 파크골프장 6개 전부 또는 일부를 직영으로 전환하기 위한 검토 작업에 착수했다.안동 김상화 기자