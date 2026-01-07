용인 7개 기업·단체, 나눔문화 확산 ‘사랑의열차 이어달리기’ 동참



6일 ‘사랑의열차 이어달리기’ 기탁식에서 용인 지역 7개 기업과 단체, 기관 관계자들이 이상일 시장에게 성금을 전달했다. (용인시 제공)

용인특례시는 새해에도 다양한 기업과 기관, 단체들이 나눔문화 확산을 위해 마련한 ‘사랑의열차 이어달리기’에 동참했다고 7일 밝혔다.‘행복을 더하는 기부, 기부로 바뀌는 용인’을 주제로 열린 6일 기탁식에서는 지역 내 7개 기업과 단체, 기관 관계자들이 이상일 시장에게 어려운 이웃을 돕기 위한 성금을 전달했다.참여 기업과 기관은 ▲용인시 식품·공중위생단체(성금 240만 원) ▲낙우회(798만 원 상당 멸균우유 8400개) ▲용인레미콘(주)(성금 5000만 원) ▲용인시생활폐기물 수집·운반협의회(성금 1000만 원) ▲세양조경(주)(성금 500만 원) ▲법무부 청소년 범죄예방위원 기흥지구위원회(성금 300만 원)다.이 시장은 “용인시가 챙기지 못하는 부분을 이 자리에 계신 분들과 시민 여러분이 채워주면서 용인을 따뜻한 공동체 사회로 만들어 가고 있다”며 “개인적으로 솔선수범해야 한다는 생각에 시장 취임 이후 3년 동안 받은 강사료 1000만 원을 기부했다”고 말했다.이어 “지난해 용인특례시 ‘사랑의열차 이어달리기’는 목표한 금액을 초과 달성했고, 올해도 목표액이 1억 원이 늘었지만 어려운 이웃을 위한 활동에 적극 참여하는 여러분이 있기에 올해도 목표치를 초과 달성할 수 있을 것으로 생각한다”고 덧붙였다.‘사랑의열차 이어달리기’는 지역사회 나눔을 실천하는 대표적인 기부 캠페인이다. 지난해 12월부터 시작한 캠페인은 올해 2월 6일까지 진행한다. 현재 누적 모금액은 목표액 14억 원 대비 73% 수준이다.‘사랑의열차 이어달리기’에 모인 성금과 성품은 경기사회복지공동모금회를 통해 지역 내 취약계층과 사회복지시설 지원에 활용될 예정이다.안승순 기자