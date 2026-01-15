서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

기후위기대응 4연속 A등급… 서울, 국내 유일 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 “청년정책 효과 1000억원…투입 예산의

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, 시내버스 파업에 따른 비상수송체계 가동

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

용산구, 도시 미관 해치던 한전 지상기기 ‘도시의

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원, 서울대병원과 협력해 XR 심폐소생술 교육

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

1년 내 교육 미이수 120명 대상
온라인 사전학습·체험교육 병행


  •
서울 노원구 상계동 심폐소생술 교육장 전경.
노원구 제공


서울 노원구가 서울대병원과 협력해 확장현실(XR) 기반 심폐소생술·자동심장충격기(AED) 교육을 시범 운영한다고 14일 밝혔다. 응급 상황에 대한 두려움은 낮추고 신속한 판단 능력을 높이기 위해서다.

XR 교육은 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 융합한 가상 융합 교육으로, 다음달부터 12월까지 구청 별관 1층 심폐소생술 교육장에서 운영된다. 최근 1년 이내 심폐소생술 교육을 이수하지 않은 18~50세 구민 120명을 대상으로 온라인 사전학습과 XR 체험교육을 병행한다.

구는 전국 지자체 최초로 2012년 심폐소생술 상설교육장을 개관해 운영 중이다. 교직원과 보육교사 등 법정의무교육 대상자를 비롯해 유치원 어린이, 공동주택 경비원, 임산부와 부모 등 대상별 맞춤형 교육과 찾아가는 출장 교육을 병행하고 있다.

오승록 구청장은 “급성 심장정지는 누구에게나 발생할 수 있는 위급한 상황”이라며 “서울대병원과 협력한 XR 심폐소생술 교육을 통해 구민들이 실제 상황에서도 망설이지 않고 생명을 살릴 수 있도록 교육과 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.


서유미 기자
2026-01-15 25면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

영등포, 통합 신청사 등 현안 알린다

15~27일 18개동과 신년인사회 구정 사업 설명·지역 과제 논의

“올해 개교 앞둔 흑석고 1학년, 중앙·숭실대 수업

박일하 동작구청장 업무보고회

서대문구, 보훈 예우 강화한다…예우 수당 인상

마포, 국가등록유산 ‘김대중 사저’ 보존위 첫 회의

박강수 구청장·권노갑 이사장 등 기념관 조성·관광자원 연계 논의

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr