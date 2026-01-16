서울Pn

서울 고덕천에 자전거 라이더 쉼터

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원, 서울대병원과 협력해 XR 심폐소생술 교육

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑창업센터 입주사 지재권 43건 출원·등록

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평 ‘공익활동’ 민간단체보조금 지원사업 공모

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

쌍둥이 판다 눈 위에서 식사

쌍둥이 판다 눈 위에서 식사
15일 경기 용인 에버랜드에서 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오가 눈 위에서 대나무 먹이를 먹고 있다.
연합뉴스


2026-01-16 27면
