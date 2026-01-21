전남도, ‘지역사랑 휴가지원 사업’ 공모 적극 대응

서울Pn

완도 청산도 전경.


전라남도가 인구감소지역 관광 활성화를 위해 정부가 올해 시범 추진하는‘지역사랑 휴가지원 사업’ 공모에 적극 대응에 나선다.

지역사랑 휴가지원 사업은 농어촌 인구감소지역을 대상으로 관광객이 여행 중 지출한 비용의 50%를 20만 원 한도에서 지역화폐로 환급해 주는 제도로 전국 20개 지자체를 선정해 지자체당 국비 3억 원을 지원한다.

전남도는 강진군 ‘반값여행’ 성공사례를 모델로 완도와 영암, 함평 등 16개 인구감소지역을 대상으로 오는 30일까지 공모 신청을 받는다.

이와 함께 각 시군의 특성과 여건을 반영한 맞춤형 사업계획 수립 지원과 우수사례 공유, 사전 컨설팅, 공동 대응체계 구축 등을 통해 선정 가능성을 높일 계획이다.

특히 체류형 관광 콘텐츠와 지역 특화 프로그램, 지역 상권 연계 소비 모델 등을 중심으로 실효성 있는 사업계획이 마련되도록 다양한 지원을 강화할 방침이다.

전남도는 이번 사업을 2026 여수세계섬박람회, 2026 전남섬방문의 해 등 대형 관광 프로젝트와 연계해 체류형 관광을 활성화하고, 생활인구 확대와 지역경제 회복의 선순환 구조를 구축할 예정이다.

오미경 전남도 관광과장은 “관광객이 인구감소지역을 방문해 여행경비의 50%를 지역화폐로 환급받는 이번 사업은 지역 재방문 유도와 생활 인구 확대에 기여할 것으로 기대된다”며 “전남 지자체가 최대한 많이 선정될 수 있도록 다양한 지원과 전략적 대응에 나서겠다”고 말했다.

완도 류지홍 기자
