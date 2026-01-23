진교훈 서울 강서구청장 “한국 비즈니스 엑스포 성공 개최 준비”

기초 지자체 최초 유치…3월 30일부터 코엑스 마곡



진교훈 서울 강서구청장이 23일 중소기업중앙회에서 열린 ‘세계한인경제무역협회(OKTA) 워크숍’에서 ‘2026 한국 비즈니스 엑스포 강서’를 소개하고 있다.

진교훈 서울 강서구청장이 “‘2026 한국 비즈니스 엑스포 강서’의 성공적인 개최를 위해 철저히 준비하겠다”고 23일 말했다.진 구청장은 이날 중소기업중앙회에서 열린 ‘세계한인경제무역협회(OKTA, 월드옥타) 워크숍’에서 “강서구는 마곡산업단지를 중심으로 빠르게 성장하고 있는 경제도시”라며 이렇게 말했다. 이날 행사는 한국 비즈니스 엑스포를 약 두달 앞두고 박종범 월드옥타 회장 등 세계 75개국 한인 경제인 100여명이 참석한 자리였다.그는 “마곡산업단지는 최근 몇년간 2500여개의 법인과 기업을 비롯해 코엑스 마곡, 대규모 비즈니스 건물인 마곡 원그로브도 둥지를 틀며 발전을 넘어 완성 단계”라며 “지난해에만 코엑스 마곡에 70만명이 다녀가는 등 서남권의 경제 중심지로 주목받고 있다”고 소개했다.이어 진 구청장은 “이러한 성장 흐름 속에서 월드옥타와 함께 한국 비즈니스 엑스포 강서를 개최하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “(엑스포 강서는 강서구가) 미래경제도시로 우뚝 발돋움하는 중요한 계기가 될 것”이라고 덧붙였다.강서구는 기초지자체 최초로 한국 비즈니스 엑스포 유치에 성공했다. 이번 엑스포는 오는 3월 30일부터 4월 2일까지 나흘간 코엑스 마곡에서 열린다. 전 세계 한인 경제인과 해외 바이어, 국내 중소기업 등 3000여명이 참여할 예정이다.김주연 기자