함양에도 영화관 생긴다…작은영화관 2월 개관

하림공원 내 조성, 2개 관 115석 규모



함양군 작은영화관 개관 안내. 2026.1.28. 함양군 제공

경남 함양군 ‘작은영화관’이 다음 달 개관한다. 군민들의 문화 향유 기회가 한층 넓어질 전망이다.함양군은 함양읍 하림강변길 131 하림공원 내 토속어류생태관을 리모델링해 만든 영화관을 2월 4일부터 본격 운영한다고 28일 밝혔다.영화관은 1층 2D·3D 복합 상영관(93석), 2층 2D 상영관(22석)으로 구성했다. 2개 관 총 115석 규모다.연중무휴인 영화관 운영시간은 평일 오후 1시~오후 10시, 주말·공휴일 오전 10시~오후 10시다.관람 요금은 2D 7000원, 3D 9000원이다. 경로우대자, 국가보훈대상자, 경증장애인, 청소년, 군인 등은 2D 영화를 6000원에 볼 수 있다. 매월 마지막 주 수요일 ‘문화가 있는 날’에는 특별 할인 혜택을 적용한다.군은 지역 내 문화시설 이용 여건을 보완하고 군민들이 일상에서 다양한 문화 콘텐츠를 접할 수 있는 공간을 마련하고자 영화관 조성을 추진했다.함양군 관계자는 “영화관이 군민의 일상 속 쉼터이자 세대를 잇는 문화공간이 되길 기대한다”며 “군민이 체감할 수 있는 문화 환경 확충에 힘쓰겠다”고 말했다.개관과 함께 작은영화관에서는 ‘왕과 사는 남자’, ‘노 머시’를 볼 수 있다. 2월 7일에는 애니메이션 ‘극장판 엉덩이 탐정:스타 앤드 문’도 상영한다.예매는 무비애 누리집(hamyang.moviee.co.kr)에서 할 수 있다. 온라인 예매는 2월 2일 시작한다.영화관 개관식은 2월 12일 오전 11시 작은영화관 광장에서 연다.함양 이창언 기자