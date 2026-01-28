세밑 서울사랑상품권 3073억어치 발행

서울Pn

배달전용은 15% 할인 금액

서울시는 설 명절을 앞두고 3073억원 규모의 서울사랑상품권을 판매한다고 28일 밝혔다. 배달전용상품권 250억원, 자치구 서울사랑상품권 2823억원 규모다.

서울시 공공배달앱 ‘서울배달+땡겨요’에서 바로 사용할 수 있는 배달전용상품권은 정가 대비 15% 할인된 금액으로 서울페이플러스 앱에서 구매할 수 있다. 결제금액의 5%를 배달전용상품권으로 돌려주는 ‘페이백 이벤트’와 배달전용상품권으로 2만 5000원 이상 주문 시 ‘땡겨요 쿠폰 2000원 지급’ 이벤트도 진행한다.

5% 할인 금액으로 살 수 있는 서울사랑상품권은 성북·강북구를 시작으로 2월 4일부터 6일까지 3일 동안 자치구별로 나눠서 판매한다. 5% 선할인 외에 결제금액의 최소 2%에서 최대 5%를 상품권으로 돌려주는 페이백 이벤트도 진행한다. 배달전용상품권은 1인당 월 20만 원까지, 자치구 서울사랑상품권은 1인당 월 50만 원까지 구매할 수 있다. 시는 발행일에 상품권을 ﻿확보해 두고, 이후 자금 사정에 맞춰 최대 60일 안에 결제하는 ‘찜페이’ 기능도 도입한다.﻿


박재홍 기자
2026-01-29 18면
