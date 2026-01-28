“우주항공복합도시 특별법 추진… 연구·산업·정주 결합한 클러스터로”

박완수 경남지사 인터뷰



민선 8기 경남도정을 이끈 박완수 경남지사가 28일 서울신문과의 인터뷰에서 임기 마지막 해인 올해 미래 성장 기반을 제도적으로 완성하겠다는 의지를 밝혔다.

경남도 제공

박완수 경남지사는 28일 올해를 “경남의 변화가 도민 삶 속에서 완성되는 해”라고 규정했다. 4년 임기 마지막 해를 맞은 그는 경제 회복 흐름을 민생으로 연결하고 남해안과 우주항공을 축으로 한 미래 성장 기반을 제도적으로 완성하겠다는 의지를 분명히 했다.박 지사는 올해 주요 현안으로 국가 차원의 기반 확보를 꼽았다. 그는 “교통과 산업, 정주 여건이 함께 맞물려야 경남의 잠재력이 경쟁력이 된다”며 “초광역 철도망과 주요 도로 사업, 미래 산업 거점들이 국가계획에 반영되도록 총력을 다하겠다”고 말했다.복지정책에 대해서는 ‘체감’을 거듭 강조했다. 박 지사는 “복지는 숫자가 아니라 사람”이라며 “경남패스, 희망지원금, 경남동행론은 도민 일상에서 실제 도움이 되는 정책”이라고 설명했다. 이어 “올해 경남도민연금과 도민안전보험을 더해 복지 사각지대를 없애겠다”고 밝혔다.민선 8기 출범 이후 꼽은 큰 성과로는 우주항공청 유치와 개청을 말했다. 박 지사는 “우주항공청 개청은 단순한 기관 출범이 아니라 대한민국이 글로벌 5대 우주 강국으로 도약하기 위한 제도적 기반”이라며 “수도권을 넘어 지역에 미래 성장 부처가 자리 잡았다는 점에서 균형발전의 상징적 사례”라고 강조했다. 이어 “우주항공복합도시 건설 특별법 제정 등으로 연구·산업·정주가 결합한 클러스터를 반드시 완성하겠다”고 밝혔다.박 지사는 “경남의 미래는 도민과 함께 만들어가는 것”이라며 “새해 경남이 변화와 혁신을 선도하며 대한민국의 희망으로 우뚝 설 수 있도록 끝까지 노력하겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자