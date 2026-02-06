서울Pn

검색

서울, 어린이집 방문 건강관리 서비스 확대

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

산책길이 갤러리로… 일상 속 노원의 문화 나들이

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 중구, 주민 일상 지킬 ‘설 명절 종합대책’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

인공지능 시대 맞춘 의류 제작 전문가 키운다…성북

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

이학수 경기도의원, 평택호 수상태양광 저지 총력… 지역단체와 정담회 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

이학수 의원이 5일 경기도의회 예담채에서 지역 주민 및 시민사회단체와 정담회를 열고 평택호 수상태양광 저지 공동 대응 방안을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 이학수 의원(국민의힘, 평택5)은 5일(목) 평택호 수상태양광 사업 공고의 즉각 취소를 촉구하는 기자회견을 연 데 이어, 같은 날 경기도의회 예담채에서 지역 주민 및 시민사회단체와 정담회를 열고 공동 대응에 나섰다.

이날 정담회에는 현덕면 이장협의회, 현덕면 주민자치회, 현덕면 평택호 태양광 설치 반대 비상대책위원회, 포승읍 이장협의회, 오성면 이장협의회, 서평택포럼, (사)장애인권익지원협회, 평택당진항발전협의회, 평택항연구회, 환경운동중앙회, 부패방지 경기남부연합회, 평택시쌀전업농협의회가 참석했다.

아울러 김상곤 경기도의원(국민의힘, 평택1)도 함께해 평택호 수상태양광 사업 철회 필요성에 공감하며 힘을 보탰다.

정담회에서는 국가 공기업인 한국농어촌공사가 추진 중인 평택호 수상태양광 사업 공고의 문제점과 향후 대응 방안이 집중 논의됐다. 참석자들은 해당 사업이 평택호 전체 수면의 약 20%를 장기간 점유해 관광·레저·수변 개발 가능성을 원천적으로 차단한다고 지적했다.

이학수 의원은 정담회에서 “평택호는 40년 넘게 평택시민이 지켜온 희망의 공간이며, 미래 세대를 위한 공공 자산”이라며 “일방적인 수상태양광 사업은 평택호 관광단지 조성과 지역 경제 도약의 기회를 봉쇄하는 결정”이라고 밝혔다.

또한 이 의원은 한국농어촌공사가 평택시와 사전 면담을 진행하고도 시민과의 공론화 절차를 거치지 않은 점을 강하게 비판하며, 평택시의 소극적인 대응 역시 문제라고 지적했다. 그는 “대규모 에너지 사업일수록 지방자치단체 동의와 주민 공론화가 선행돼야 한다”고 강조했다.

정담회 참석 단체들과 도의원들은 사업 공고 즉각 취소를 공동 요구하는 한편, 향후 범시민 대응기구 구성과 단계별 행동 계획 마련에 뜻을 모았다.

이학수 의원은 정담회를 마무리하며 “재생에너지 정책 자체를 반대하는 것이 아니라, 지역의 미래를 훼손하는 방식에 반대하는 것”이라며 “평택호가 세계적인 수변 관광지로 도약할 수 있도록 경기도의원으로서 끝까지 책임 있게 싸우겠다”고 말했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

인공지능 길, 너도 나도 흔들림 없이… ‘AI 동반

AI 특구버스 운영 점검 나선 전성수 서초구청장

광진구, 청년이 머물고 성장하는 청년정책

취·창업·일자리, 생활복지, 문화교육, 참여소통 4개 분야 30개 사업

“주민이 만든 큰 변화”…영등포구, ‘자원봉사의 날

매월 셋째 주 토요일, 이웃과 함께하는 봉사활동의 날 2023~2025년 35회 운영, 총 1165명 참여

형식 빼고 실속 꽉!꽉!… ‘강남스타일 노변담화’

조성명 강남구청장 구정 보고회

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr