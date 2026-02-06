오지훈 경기도의원, 경기컬쳐패스 실효성 강화 촉구



오지훈 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 오지훈 의원(더불어민주당, 하남3)이 문화체육관광국 주요업무보고에서 올해 본격 추진하는 ‘경기컬쳐패스’가 경기도민의 실질적인 문화 향유로 이어지기 위해 면밀한 정책 설계가 필요하다고 지적했다.오지훈 의원은 경기컬쳐패스가 단순한 예산 소진형 사업이 돼서는 안 된다고 강조하며, 디지털 소외계층의 접근성 보완과 함께 특정 분야에 편중되지 않고 고르게 혜택을 누릴 수 있도록 세심한 관리 체계를 갖춰야 한다는 입장을 전했다.또한 문화체육관광부가 시행하는 ‘청년문화예술패스’와의 중복성 문제도 언급했다. 19세 청년을 대상으로 하는 국비 사업과 도 자체 사업이 혼재돼 도민들이 혼선을 겪을 수 있다는 점을 짚었다. 오지훈 의원은 유사한 두 사업의 홍보 창구를 단일화하고, 수요자가 원하는 문화혜택 확대 및 경기도의 독창적인 콘텐츠를 발굴해 차별성을 확보해야 한다고 설명했다.이어 경기컬쳐패스가 도내 청년 예술인들의 활동 무대를 넓히고 관객 저변을 확대하는 선순환 구조의 마중물이 돼야 한다고 덧붙였다. 단순 관람 지원을 넘어 지역 문화 예술계 전반에 활력을 불어넣는 정책적 비전 공유를 주문했다.특히 오지훈 의원은 “경기컬쳐패스는 경기도민의 문화체육관광의 향휴 기회를 확대하고자 하는 목적에 맞게, 공급자 위주의 행정에서 벗어나 철저히 수요자 중심의 데이터 기반 정책으로 정착해야 한다”며 “국가 사업과의 유연한 연계를 통해 예산 효율성을 높이고 경기도민이 체감할 수 있는 문화 환경을 만드는 데 의정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀