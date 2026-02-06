서성란 경기도의원, 의왕TG 정체 개선·안양천 준공 차질 없는 추진 당부



서성란 의원이 6일 열린 제388회 임시회 건설교통위원회 건설국 2026년 업무보고에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 서성란 의원(국민의힘·의왕2)은 6일 열린 제388회 임시회 건설교통위원회 건설국 2026년 업무보고에서 건설신기술 체험 기회 확대와 생활밀착형 교통·안전 현안에 대한 지속적인 점검 필요성을 강조했다.서성란 의원은 먼저 건설신기술 정책과 관련해 실제 박람회 참여 경험을 언급하며 “기업과 전문가뿐 아니라 학생과 일반 도민도 건설기술을 직접 보고 이해할 수 있을 때 미래 인프라에 대한 막연한 불안이 안심으로 바뀐다”고 말했다.이어 “건설에 관심 있는 청소년과 대학생까지 참여 범위를 넓혀 체험 기회를 확대할 필요가 있다”며, 제한된 예산 속에서도 현장을 준비한 관계 공무원들의 노고를 격려했다.또한 의왕톨게이트 정체 문제와 관련해 기존 논의된 하이패스 차로 확대 계획을 언급하며 “이미 여러 차례 논의된 사안인 만큼 추진이 지연되지 않도록 각별히 챙겨야 한다”며 “명절 등 교통 수요가 집중되는 시기를 고려해 도민 불편과 안전 문제를 선제적으로 관리할 필요가 있다”고 강조했다.특히 어린이 보호구역 방호울타리 기준에 대해서는 “어린이 안전은 교육만으로 해결할 수 없으며, 물리적으로 위험을 차단하는 시설 기준이 함께 마련돼야 한다”고 지적했다. 아울러 경기도 차원의 구체적 설치 기준과 개선 방향 마련 필요성을 재차 강조하며, 향후 추가 논의를 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.이와 함께 의왕 안양천 지방하천 정비사업과 관련해서는 “경기도와 의왕시가 협력해 추진해 온 핵심 생활 인프라 사업인 만큼 2026년 하반기 준공 목표가 흔들림 없이 달성돼야 한다”며 “남은 절차가 차질 없이 마무리될 수 있도록 경기도의 적극적인 추진과 지속적인 관심이 필요하다”고 밝혔다.끝으로 서성란 의원은 “도민이 현장에서 체감할 수 있는 변화와 안전이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 생활과 맞닿은 현안을 지속적으로 점검하고 개선해 나가겠다”고 말했다.온라인뉴스팀