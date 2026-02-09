김길영 서울시의원 “청년들의 정책 참여는 서울의 미래를 설계하는 핵심 동력”

“서울청년정책네트워크, 서울시의 정책과 제도로 연결하는 실질적 통로 되길”



서울시의회 도시계획균형위원회 김길영 위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 7일 서울시청 본청에서 개최된 ‘2026 서울청년정책네트워크 발대식’에 참석, 청년 위원들의 새로운 출발을 축하하고 도시·주거·일자리 등 정책 수립 전반에 청년 참여가 확대되어야 한다는 점을 강조했다.이번 발대식은 2026년 서울청년정책네트워크의 공식 출범을 알리고, 총 350명의 청년 위원과 함께 참여 활동의 시작을 알리는 상징적인 행사로 마련됐다. 이날 행사 프로그램을 통해 서울청년정책네트워크의 연간 일정과 주요 활동 방향 등이 공유됐으며, 청년자율예산 안내와 청년참여형 교육 프로그램이 진행됐다.축사에서 김길영 시의원은 “우리나라 인구 대부분이 도시에서 살아가고 있으며, 이러한 도시 공간이 청년 세대의 삶과 미래에 영향을 미친다”는 점을 강조하며 “서울은 단순히 건물 등의 양적 확장에 머무는 도시가 아니라 주거·일자리·여가·교육 등이 조화롭게 균형을 이루는 방향으로 나가야 한다”고 밝혔다.특히 이러한 도시 공간 변화의 출발점에는 도시에서 살아가는 청년의 경험과 창의적 시각을 바탕으로 한 정책 참여와 제안이 서울의 미래 방향을 결정하는 핵심 동력이라는 점을 분명히 했다.또한 김 의원은 “정책이란 우리 사회가 공동으로 겪는 문제를 해결하기 위해 정부가 추진하는 각종 시책과 사업을 의미한다”라며 “정책의 궁극적인 목표는 공공의 문제가 없는 상태를 만들어 가는 것”이라고 강조했다. 이어 “오늘 이 자리에 모인 청년 위원 여러분은 바로 그러한 공공의 문제를 해결하기 위해 모인 주체들”이라고 밝혔다.서울청년정책네트워크는 ‘청년기본법’ 및 ‘서울시 청년 기본 조례’ 등에 근거해 운영되는 청년 참여 기구로, 청년이 직접 정책을 제안하고 심의 과정에 참여함으로써 서울시 정책 전반에 청년의 목소리를 반영하는 역할을 수행하고 있다.이러한 참여 구조를 바탕으로 김 의원은 “청년의 참신하고 현실적인 제안이 도시계획·주거정책·일자리 등 다양한 분야에서 실질적이고 생산적인 정책 논의로 이어질 수 있도록 서울특별시의회 도시계획균형위원회가 적극적으로 협력하고 뒷받침하겠다”고 밝혔다.김 의원은 적극적인 청년들의 정책 참여와 제안은 서울의 미래 공간 구조와 도시정책의 방향을 결정짓는 중요한 요소가 된다는 점을 언급하며 서울청년정책네트워크가 아이디어를 서울시의 정책과 제도로 연결하는 실질적 통로가 될 것이라는 기대감을 나타냈다.마지막으로 김 의원은 “청년 위원 한 사람 한 사람의 참여가 모여 서울의 미래 100년을 만들어 가게 될 것”이라며 “앞으로 여러분의 아이디어가 정책으로 실현되는 과정에서 보람과 성취를 느낄 수 있도록 의회가 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.온라인뉴스부