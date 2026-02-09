박옥분 경기도의원, 2026년 건설·안전·공항 정책 실행력 집중 점검



박옥분 의원 6일 열린 제388회 임시회 건설교통위원회 업무보고에서 건설국 등 관계 기관을 대상으로 2026년도 주요 사업의 실효성을 집중 점검하며 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 박옥분 의원(더불어민주당, 수원2)은 지난 6일 제388회 임시회 건설교통위원회 업무보고에서 경기도 건설국, 건설본부, 경기국제공항추진단을 대상으로 2026년 업무계획의 실효성을 집중 점검했다.박 의원은 건설국 업무보고와 관련해, “지역건설노동자 우선고용률과 지역장비 사용률이 시·군별로 편차가 큰데도 이를 체계적으로 관리·평가하는 장치가 보이지 않는다”며, “조례가 선언에 그치지 않도록 이행평가제와 고용 비율 공개 등 실질적인 집행 수단이 필요하다”고 지적했다.또한, 지반침하 문제에 대해서도 “사후 대응이 아닌 선제적 지하안전관리체계와 행동매뉴얼을 언제까지 완성할 것인지 명확히 해야 한다”고 강조했다.이에 대해 홍원표 건설정책과장은 지역건설노동자 고용률과 장비 활용률 점검·평가를 강화하고, 지하안전관리 가이드라인과 지반침하 대응 매뉴얼을 마련하겠다고 밝혔다.이어 박 의원은 건설본부에 대해 “포트홀과 노면 파손, 예산 집행 지연 문제가 매년 반복되고 있음에도 땜질식 대응에 머물러 있다”며, “근본 원인 분석 없는 점검·보수 확대만으로는 도민 불편을 해소하기 어렵다”고 비판했다.박재영 건설본부장은 위험 구간 중심의 보수와 분기별 예산 관리 강화를 통해 개선하겠다고 답변했다.또한, 경기국제공항추진단 업무보고와 관련해 박 의원은 “연구용역과 홍보 계획은 있으나 국정과제 및 제7차 공항개발 종합계획 반영을 위한 구체적 전략과 일정은 여전히 불명확하다”며, “고위급 차원의 개입 성과와 단계별 목표를 분명히 제시해야 한다”고 강조했다.이에 대해 조정아 추진단장은 정책 판단 기준과 추진 일정을 구체화하고, 도내 기업 참여 확대에 노력하겠다고 밝혔다.박옥분 의원은 끝으로 “업무보고는 ‘완료’ 표시를 늘리는 자리가 아니라, 조례와 제도가 현장에서 실제로 작동하는지를 점검하는 자리”라며, “2026년에는 도민이 체감할 수 있는 변화로 이어지는 행정이 이뤄져야 한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀